АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
16
Гроза
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  62.34
 73.37
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
25.07.2018, 15:15
Происшествия
Видео
В Якутске уничтожили 4,5 тысячи «одноруких бандитов»
25.07.2018, 15:05
Экономика
Александр Гоголев: Ввод второй очереди Якутского ГПЗ решит ряд важных вопросов 
25.07.2018, 14:55
Политика
На площадке «Единой России» в Якутске обсудили пенсионную реформу
25.07.2018, 14:45
Столица
Новый водозабор откроется в октябре
25.07.2018, 14:35
Экология
В Якутии искусственные дожди помогли в тушении лесных пожаров
25.07.2018, 14:20
Происшествия
Реконструкция ВПП аэропорта Якутска стала причиной задержки багажа — АК «Якутия»
25.07.2018, 14:10
Происшествия
Человек с ограниченными возможностями здоровья сломал таз в стоматологии Якутска
25.07.2018, 13:30
Общество
От каких мужчин точно не стоит уходить
25.07.2018, 13:18
Общество
Эксклюзив
Якутская Агата Кристи представляет свою девятую книгу
25.07.2018, 13:15
Общество
Резонанс
Предложения Якутии учтены: Госдума приняла во втором чтении законопроект об изучении родных языков
25.07.2018, 13:00
Желток
Фотофакт
Волшебный образ якутской хомусистки
25.07.2018, 12:49
Происшествия
В Якутии трудного подростка отправили в закрытое спецучреждение
25.07.2018, 12:30
Политика
Избиратели смогут проголосовать по месту нахождения
25.07.2018, 12:20
Столица
Власти Якутска взяли на контроль восстановление электроснабжения в городе
25.07.2018, 12:20
Финансы
РСХБ и Panasonic запустили первую в России кобрендовую карту JCB
25.07.2018, 12:10
Общество
Назначен заместитель прокурора Якутии
25.07.2018, 12:00
Происшествия
Муж с женой во время ссоры порвали друг другу паспорта
25.07.2018, 11:46
Желток
Эксклюзив
Известный журналист застрял в лифте
25.07.2018, 11:43
Культура & Образование
Мастера-керамисты компании «Камелек» начали обучаться в Узбекистане
25.07.2018, 11:36
Происшествия
Домашние консервы и соления стали причиной трех смертей в Якутии
25.07.2018, 11:34
Общество
Экстра
Умер советник Путина, работавший в 50-е годы преподавателем в Якутии
25.07.2018, 11:29
Финансы
Розничный кредитный портфель ВТБ на Сахалине вырос на 40% с начала года
25.07.2018, 11:17
Экономика
Теплоэнергетики проведут «День потребителя» в Алданском районе
25.07.2018, 11:06
Происшествия
Госавтоинспекция рекомендует водителям быть предельно внимательными на дорогах
25.07.2018, 11:04
Общество
ЦИК Якутии открыл «горячую» телефонную линию
25.07.2018, 10:51
Происшествия
Энергетики восстановили электроснабжение Якутска
25.07.2018, 10:49
Политика
В Якутии рассмотрены предложения по реализации майского указа Президента России
25.07.2018, 10:40
Происшествия
14 лесных пожаров действуют в Якутии
25.07.2018, 10:30
Культура & Образование
В Якутии найден коралл возрастом около 350 миллионов лет!
25.07.2018, 10:23
Происшествия
Резонанс
Блэкаут произошел в Якутске и двух улусах
25.07.2018, 10:20
Происшествия
Вода не торопится уходить из Аргахтаха
25.07.2018, 10:12
Происшествия
Экстра
В Якутске произошло массовое отключение электричества
25.07.2018, 10:10
Общество
В Москве прошло торжественное собрание, посвященное заслугам председателя совета министров ЯАССР
25.07.2018, 10:06
Экономика
А был ли сговор? О нефтяных картелях, выборах и Трампе
25.07.2018, 10:00
Столица
Объявление
Ночью в Якутске отключат воду
25.07.2018, 9:50
Общество
Награждены первостроители Якутии
25.07.2018, 9:40
Общество
Айсен Николаев возглавил попечительский совет якутского РГО
25.07.2018, 9:30
Финансы
Резонанс
Крах «Таатты»: Управляющий Нацбанка о ликвидации регионального банка
25.07.2018, 9:30
Экономика
Путин одобрил новый мегамост. Не якутский
25.07.2018, 9:20
Происшествия
Гоп-стоп: В Якутске молодчики отобрали у прохожего сумку с деньгами
25.07.2018, 9:10
Красота & Здоровье
«Краса Вселенной» отменяет выход в купальниках и приглашает девушек Якутии к участию
25.07.2018, 9:00
Происшествия
На окраине Якутска сгорела дача
25.07.2018, 2:14
Политика
Экстра
Конец бесплатизации госСМИ
25.07.2018, 1:56
Экономика
Анонс
Марианна Андреева: Узнайте, чтобы процветать!
25.07.2018, 0:23
Общество
Сегодня день рождения журналистов
24.07.2018, 22:27
Республика
На понтонной переправе автодороги А-331 «Вилюй» временно организована перевозка автомобилей
24.07.2018, 19:35
Общество
Фотофакт
Река Амга
24.07.2018, 18:48
Столица
Город Якутск готовится к празднованию Дня рождения!
24.07.2018, 18:47
Республика
Пляжный волейбол в Алдане: как это было
24.07.2018, 18:05
Республика
Якутия поздравила Псков с 1115-летием
24.07.2018, 18:02
Политика
Резонанс
На выборах Ил Дархана появился новый кандидат: в ЦИК поданы документы
24.07.2018, 17:55
Экономика
Не забудьте передать показания приборов учета!
24.07.2018, 17:45
Экология
Лесной пожар на территории ресурсного резервата «Белоозерский» ликвидирован
24.07.2018, 17:35
Экономика
25 июля предстоят временные ограничения электроснабжения
24.07.2018, 17:25
Столица
Фонтан на площади Орджоникидзе станет еще ярче и красивее
24.07.2018, 17:21
Экология
Эксклюзив
В Якутии медведи стали чаще тревожить людей
24.07.2018, 17:15
Происшествия
«Кладовая Олекмы» обвиняется в самовольном захвате земли
24.07.2018, 17:12
Республика
Объявление
Сегодня предпоследний день приема заявок на льготную аренду жилья!
24.07.2018, 17:08
Желток
Фотофакт
Красавица Ольга Думанская
24.07.2018, 17:05
Экономика
Инвесткредит Водоканалу Якутска не отразится на тарифах на воду
24.07.2018, 17:05
Политика
Резонанс
Айсен Николаев подал документы на регистрацию на пост главы Якутии
24.07.2018, 17:03
Политика
Резонанс
Александр Саввинов получил удостоверение кандидата на пост мэра Якутска
24.07.2018, 16:55
Сахалыы
Азия дуолан бухатыыра Айаал Лазарев туһунан кинигэ сүрэхтэннэ
24.07.2018, 16:45
Спорт
10 якутских лучников выступят на чемпионате России в Калининграде
24.07.2018, 16:35
Столица
Ремонт аварийного здания Кангаласской СОШ будет сдан в срок
24.07.2018, 16:25
Экономика
Росгеология выполнит поиски золота в пределах Спокойнинского рудного узла в Якутии
24.07.2018, 16:15
Экология
О порядке получения разрешения на охоту через портал госуслуг
24.07.2018, 16:05
Происшествия
Пятерых уроженцев Якутии отправили в колонию. Они угоняли машины во Владивостоке
24.07.2018, 15:55
Республика
Айсен Николаев посетил сельхозпредприятия Амгинского улуса 
24.07.2018, 15:45
Экономика
Судьбу порта Тикси обсудят на Морском салоне во Владивостоке
24.07.2018, 15:35
Культура & Образование
Владимир Егоров: 20 школ Якутии попали в число призёров Международных интеллектуальных игр
24.07.2018, 15:25
Республика
Спад уровня воды в реке Малая Ботуобуя прогнозируется в течение двух суток
Архив новостей
Столица
25 июля 2018, 14:45
135

Новый водозабор откроется в октябре

Строительство нового водозабора находится на завершающей стадии. Общая готовность объекта составляет порядка 90 %.  Торжественное открытие запланировано уже на 14 октября. Об этом стало известно в ходе выездного совещания председателя Якутской городской Думы Александра Саввинова. 

Одной из основных проблем Якутска, особенно во время весеннего паводка, является потребность в качественной питьевой воде. Действующий водозабор работает с 1972 года и с тех пор ни разу не модернизировался. К тому же его проектная мощность составляет всего лишь 60 тысяч кубометров в сутки, в то время как в зимнее время года Якутску в день нужно 77 тысяч кубометров воды. Дефицит удавалось компенсировать за счет плавучей насосной станции. Эту проблему вскоре решит ввод в эксплуатацию нового водозабора, строительство которого началось в 2014 году. 

Вчера, 24 июля, ход строительства объекта проверил председатель Якутской городской Думы Александр Саввинов. Вместе с генеральным директором «Водоканала» Гаврилом Левиным он посетил насосную станцию первого подъема, электролизную станцию, здание реагентного хозяйства и станцию водоочистки. 

По словам Гаврила Левина, готовность объекта составляет порядка 90 процентов.

«Сейчас идет благоустройство территории и завершаются пуско-наладочные работы, которые позволяют выявить возможные недостатки оборудования. В августе начнутся комплексные испытания, затем будут запущены очистные сооружения. Их у нас два — каждая рассчитана на 55 тысяч кубов в сутки. Производительность предусмотрена с резервом на будущее», — сообщил он. 

«К нашей радости ждать горожанам чистую воду осталось недолго. Это будет иметь историческое значение для города, поскольку качество жизни зависит также и от качества питьевой воды. Уверен, что все испытательные работы пройдут успешно, и открытие объекта состоится уже в октябре!», — отметил Александр Саввинов по итогам визита.

Он также подчеркнул, что все расходы финансируются из бюджета республики, поэтому стоит задача — не допустить повышения тарифов для горожан.

Источник: Якутская городская Дума
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Добавить комментарий
Правила публикации
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
21.07.2018, 21:27
Происшествия
Фотофакт
В Якутии огнеборцы «отодвинули» лесной пожар от нюрбинского села
21.07.2018, 9:00
Происшествия
В Якутии загорелся 9-ти этажный дом
21.07.2018, 21:00
Экология
В Якутске ожидается 30-градусная жара
19.07.2018, 18:03
Политика
Экстра
Новые кадровые указы врио главы Якутии
20.07.2018, 0:41
Республика
В Якутии появится береговой учебный тренажер
19.07.2018, 12:33
Экология
Фотофакт
В Якутии посреди лета наступила зима
19.07.2018, 11:06
Политика
Экстра
В Якутии назначен новый министр
20.07.2018, 14:15
Желток
Эксклюзив
Якутская красавица родила сына
20.07.2018, 14:16
Экономика
Совет директоров утвердил нового директора аэропорта «Якутск»
23.07.2018, 2:22
Желток
Эксклюзив
Чему завидует Ил Дархан?
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Экономика
25.07.2018

Александр Гоголев: Ввод второй очереди Якутского ГПЗ решит ряд важных вопросов 

Общество
25.07.2018

Назначен заместитель прокурора Якутии

Эксклюзив
Желток
25.07.2018

Известный журналист застрял в лифте

Культура & Образование
25.07.2018

Мастера-керамисты компании «Камелек» начали обучаться в Узбекистане

Происшествия
25.07.2018

Домашние консервы и соления стали причиной трех смертей в Якутии

Экстра
Общество
25.07.2018

Умер советник Путина, работавший в 50-е годы преподавателем в Якутии

Происшествия
25.07.2018

Энергетики восстановили электроснабжение Якутска

Резонанс
Происшествия
25.07.2018

Блэкаут произошел в Якутске и двух улусах