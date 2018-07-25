Новый водозабор откроется в октябре

Строительство нового водозабора находится на завершающей стадии. Общая готовность объекта составляет порядка 90 %. Торжественное открытие запланировано уже на 14 октября. Об этом стало известно в ходе выездного совещания председателя Якутской городской Думы Александра Саввинова.

Одной из основных проблем Якутска, особенно во время весеннего паводка, является потребность в качественной питьевой воде. Действующий водозабор работает с 1972 года и с тех пор ни разу не модернизировался. К тому же его проектная мощность составляет всего лишь 60 тысяч кубометров в сутки, в то время как в зимнее время года Якутску в день нужно 77 тысяч кубометров воды. Дефицит удавалось компенсировать за счет плавучей насосной станции. Эту проблему вскоре решит ввод в эксплуатацию нового водозабора, строительство которого началось в 2014 году.

Вчера, 24 июля, ход строительства объекта проверил председатель Якутской городской Думы Александр Саввинов. Вместе с генеральным директором «Водоканала» Гаврилом Левиным он посетил насосную станцию первого подъема, электролизную станцию, здание реагентного хозяйства и станцию водоочистки.

По словам Гаврила Левина, готовность объекта составляет порядка 90 процентов.

«Сейчас идет благоустройство территории и завершаются пуско-наладочные работы, которые позволяют выявить возможные недостатки оборудования. В августе начнутся комплексные испытания, затем будут запущены очистные сооружения. Их у нас два — каждая рассчитана на 55 тысяч кубов в сутки. Производительность предусмотрена с резервом на будущее», — сообщил он.

«К нашей радости ждать горожанам чистую воду осталось недолго. Это будет иметь историческое значение для города, поскольку качество жизни зависит также и от качества питьевой воды. Уверен, что все испытательные работы пройдут успешно, и открытие объекта состоится уже в октябре!», — отметил Александр Саввинов по итогам визита.

Он также подчеркнул, что все расходы финансируются из бюджета республики, поэтому стоит задача — не допустить повышения тарифов для горожан.