Новый талант якутского певца поразил поклонников

Неделю назад начал рисовать, глаза боятся, а руки делают 😀 сам доволен на 200% это масляная краска, не раскраска, от идеи до воплощения, на фото чуть светлее кажется картина 💪🏼 до этого нарисовал триптих с сакральным рисунком, в сториз может промелькнёт когда повесим 🔮 В общем лошадь 🐎 дьөһөгөй всегда со мной 🙌🏼

