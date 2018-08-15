Новый талант якутского певца поразил поклонников

Воистину, талантливый человек — талантлив во всем. Известный якутский певец Сахамин представил в соцсети собственноручно написанный диптих:
Неделю назад начал рисовать, глаза боятся, а руки делают 😀 сам доволен на 200% это масляная краска, не раскраска, от идеи до воплощения, на фото чуть светлее кажется картина 💪🏼 до этого нарисовал триптих с сакральным рисунком, в сториз может промелькнёт когда повесим 🔮 В общем лошадь 🐎 дьөһөгөй всегда со мной 🙌🏼
Пост собрал восторженные отзывы многочисленных поклонников певца.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU.