Новый сезонный вклад Россельхозбанка в евро

Россельхозбанк запускает новый сезонный вклад «Европейский» в евро со ставкой до 0,35%. Вклад «Европейский» позволяет надежно инвестировать средства в иностранной валюте.

Минимальная сумма размещения – 1 000 евро, срок – два и три года. Размер процентной ставки зависит от срока вклада.

Открыть вклад можно в любом отделении РСХБ по всей стране и с использованием дистанционных каналов обслуживания до 6 сентября 2018 года.

Подробнее о вкладе.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.