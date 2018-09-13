Новый разлив нефти: В Якутии из-за обрушения эстакады котельной вылилось 85 тонн нефти

В селе Нычалах Аллаиховского улуса произошло обрушение деревянной эстакады с четырьмя емкостями с сырой нефтью. На землю вылилось более 85 тонн котельного топлива, сообщает ЯСИА.

ЧП произошло вечером 8 сентября: за зданием котельной №12 Нычалахского участка Аллаиховского филиала ГУП «ЖКХ РС (Я)» из-за повреждения поперечных подпорок произошло обрушение деревянной эстакады с четырьмя емкостями, в которых находилось 179,7 тонн нефтяного топлива. На поверхность вылилось 85,8 тонн нефти. Общая площадь загрязнения составила 932,1 кв.м

Силами работников участка и жителей наслега из упавших емкостей в соседние емкости в тот же вечер перекачали в общей сложности 77,7 тонн. Из поселка Чокурдах 9 сентября на двух моторных лодках в село выехала рабочая группа, которая доставила сорбент в количестве 25 мешков. На сегодняшний день удалось собрать 82 тонны нефтепродуктов.

«Сегодня, 13 сентября, в село Нычалах дополнительно доставили более 200 кг нефтесорбента. Работы по ликвидации разлива нефти планируют завершить до 16 сентября. Котельная функционирует в штатном режиме. Необходимые запасы топлива в наличии. В устранении последствий происшествия задействовано 8 человек личного состава», — прокомментировали ход работ ЯСИА в пресс-службе ГУП «ЖКХ РС (Я)».

Как сообщили изданию в Минэкологии Якутии, угрозы загрязнения водного объекта не имеется. Образцы почвы направили на экспертизу.