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Новый премьер объяснил правительству Якутии, на что обратить особое внимание

Исполняющий обязанности председателя правительства Якутии Владимир СОЛОДОВ сегодня провел первое расширенное планерное совещание кабинета министров после своего назначения. Члены правительства обсудили текущее положение дел и наметили планы на перспективу.

Вице-премьер Игорь НИКИФОРОВ доложил о ликвидации последствий паводка. Сейчас в зоне подтопления один населенный пункт – село Сватай Среднеколымского улуса.

«Всего в республике в зоне подтопления оказались 57 населенных пунктов, 2653 дворов, около полутора тысяч жилых домов. Более пяти тысяч человек понесли имущественные потери», — отметил вице-премьер.

Владимир Солодов поинтересовался сроками завершения оценки ущерба, нанесенного паводком. Как ответил Игорь Никифоров, работа по подсчету суммы ущерба завершена на 98%. После того, как Сватай освободится от воды, комиссия тут же приступит к оценке.

По словам и.о. заместителя председателя правительства Ольги БАЛАБКИНОЙ, от паводка пострадало 14 объектов социальной сферы, в том числе учреждения образования, но опасений, что к новому учебному году они не будут готовы, нет. Паводок не помешал ЕГЭ, хотя в ряде муниципальных образований наблюдались трудности со связью. Якутские выпускники успешно сдают ЕГЭ.

«Четко проведены профилактические мероприятия по линии здравоохранения, это показал и недавний случай с массовым отравлением в Верхневилюйском улусе. Не будь вовремя и в полном объеме приняты меры, количество пострадавших было бы больше, степень тяжести состояния здоровья – сильнее», — сказала Ольга Балабкина.

О ситуации с лесными пожарами доложил и.о. вице-премьера Денис БЕЛОЗЕРОВ: на территории республики зарегистрировано 11 природных пожаров, четыре из которых локализованы. Посевная площадь сельскохозяйственных культур составила 42 581 га, или 87% к плану и 129,6% к 2017 году. Как отметил Белозеров, часть посевных площадей находится в зоне подтопления.

По словам и.о. министра экономики Майи ДАНИЛОВОЙ, за январь-май отмечен рост валового регионального продукта на 4,2% в сопоставимых ценах. Индекс промышленного производства составил 105,3% к соответствующему периоду 2017 года. При этом добыча алмазов снизилась, но увеличилась добыча нефти, угля, газа и золота. Как отметила и.о. министра, проблемой является снижение на 2,1%, по сравнению с прошлым годом, реальных денежных доходов населения. При этом средняя зарплата выросла на 9,3%, составив 62,4 тысячи рублей.

Особое внимание, отметил глава кабинета министров, должно быть уделено реализации майского указа президента РФ о национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года.

Владимир Солодов выразил надежду, что правительство Якутии будет работать, как единая команда:

«Перед нами стоит ряд амбициозных задач как оперативного, тактического, так и стратегического характера. Раскачиваться времени нет».

Источник: Пресс-служба главы и правительства Республики Саха (Якутия).
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