Новый пост Виктора Лебедева

В ближайшее время именитый спортсмен Виктор ЛЕБЕДЕВ получит новую работу. Он станет заместителем генерального директора ОАО «Саханефтегазсбыт», передает Sakhaday.

Спортсмен займет должность заместителя гендиректора по связям с общественностью. Отметим, что гендиректором «Саханефтегазсбыта» является Игорь НИКИТИН.



Ранее спортсмен был несколько лет представителем компании «Дорисс», затем работал советником главы Якутска. Сейчас он является доверенным лицом врио главы республики и кандидатом в народные депутаты Ил Тумэна.