В ближайшее время именитый спортсмен Виктор ЛЕБЕДЕВ получит новую работу. Он станет заместителем генерального директора ОАО «Саханефтегазсбыт», передает Sakhaday.
Спортсмен займет должность заместителя гендиректора по связям с общественностью. Отметим, что гендиректором «Саханефтегазсбыта» является Игорь НИКИТИН.
Ранее спортсмен был несколько лет представителем компании «Дорисс», затем работал советником главы Якутска. Сейчас он является доверенным лицом врио главы республики и кандидатом в народные депутаты Ил Тумэна.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЭкстраНовый пост Виктора Лебедева
Видео
ИнтервьюВрио главы Якутии о «евреях Сибири»
Архив новостей
Политика
В ближайшее время именитый спортсмен Виктор ЛЕБЕДЕВ получит новую работу. Он станет заместителем генерального директора ОАО «Саханефтегазсбыт», передает Sakhaday.
Новый пост Виктора Лебедева
В ближайшее время именитый спортсмен Виктор ЛЕБЕДЕВ получит новую работу. Он станет заместителем генерального директора ОАО «Саханефтегазсбыт», передает Sakhaday.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
ТОП НОВОСТИ
ЭксклюзивАйсен Николаев объяснил, что с его рукой
ЭксклюзивМатвей Евсеев: У подножья главной мечты
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Уважаемые читатели!
Комментарии могут быть опубликованы, если они не содержат:
Администрация сайта оставляет за собой право удалять любые сообщения без объяснения причин. Администрация сайта не несет ответственности за содержание сообщений. Мнение автора сообщения может не совпадать с мнением редакции.