Новый пост Галины Мозолевской

Вечером 14 июня на заседании совета директоров медиа-холдинга «СахаМедиа» будет представлен новый генеральный директор. Персоналия давно как перестала быть секретом, это известный журналист и писатель Алексей ЧЕРТКОВ, до сих пор работавший председателем Совета Фонда культуры им. А.С. Грибоедова.



Как стало известно SakhaLife, одним из первых решений нового руководителя станет кадровое решение по руководителю ЯСИА. Сейчас им работает Алена СЕРГЕЕВА.

Ранее мы предполагали, что на свой пост может вернуться Вячеслав СТРУЧКОВ, ныне пресс-секретарь АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО. И его кандидатура действительно рассматривалась.

Однако теперь известно, что руководителем ЯСИА станет человек из команды врио главы республики Галина МОЗОЛЕВСКАЯ. Таким образом, она кольцует свою карьеру в СМИ. Несколько лет назад Галина начинала корреспондентом ЯСИА, затем перешла пресс-секретарем Аэропорта Якутск. Накануне нового года стала пресс-секретарем мэра Якутска. Не прошло и полгода, как она вместе с шефом переехала в Дом правительства №1, и была назначена исполняющей обязанности советника врио главы республики. И вот теперь вновь вернется в ЯСИА, но уже руководителем.