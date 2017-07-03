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Политика
3 июля 2017, 11:35
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Новый пост Дмитрия Махарова

Кадровым решением главы Республики Саха (Якутия) Е.А. БОРИСОВА от 03 июля 2017 года МАХАРОВ Дмитрий Дмитриевич назначен руководителем Управления по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Саха (Якутия) – главным государственным инженером-инспектором по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Республике Саха (Якутия).

Махаров Д.Д. родился 20 октября 1967 года в с.Тосу Вилюйского района Якутской АССР. В 1992 году окончил Новосибирский сельскохозяйственный институт по специальности: «инженер-механик», в 2002 году – Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации.

В 1984 году – рабочий совхоза «Мастахский»
В 1984-1986 годы – учеба в Новосибирском СХИ;
В 1986-1988 годы – служба в рядах Советской Армии;
В 1992-1994 годы – механик МП «Геркулес»
В 1994-1997 годы – агент по снабжению Покровского предприятия водоканализационного хозяйства;
В 1997-2007 годы – главный специалист, заместитель генерального директора, генеральный директор ГУП «Туймаада-Ас»;
В 2007-2012 годы – глава муниципального района «Вилюйский улус (район)»;
В 2012-2017 годы – заместитель генерального директора, генеральный директор ОАО «Туймаада-лизинг».

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Источник: Департамент кадровой политики, государственной и муниципальной службы Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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