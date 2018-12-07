Новый пост бывшего главы Минздрава Якутии

Экс-министр здравоохранения Якутии Михаил Охлопков возглавил Минздрав Карелии. Соответствующий указ подписал глава региона Артур Парфенчиков. Сегодня Охлопкова представили коллективу, сообщает ЯСИА со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Нового руководителя коллективу Минздрава представил заместитель премьер-министра правительства Республики Карелия по вопросам здравоохранения и социальной защиты Игорь Корсаков.

Михаил Охлопков пообещал, что будет развивать здравоохранение в многовекторном направлении. Это, в первую очередь, дальнейшее развитие оказания первичной медико-санитарной помощи, совершенствование кадровой политики для устранения дефицита медицинских кадров. Большое внимание будет уделено лекарственному обеспечению, повышению качества медицинской помощи, а также совершенствованию высокотехнологичных и малоинвазивных методов исследования и лечения.

«Передо мной двойная ответственность: я не имею морального права обмануть ожидания и надежды населения Республики Карелия и разрушить реноме многонационального населения Якутии. Впереди трудная, ежедневная и кропотливая работа«, – отметил он.

Марина Швец, занимавшая должность министра здравоохранения Республики Карелия более года, в настоящее время является советником Главы Республики Карелия.

Михаил Охлопков окончил в 1994 году медицинский институт Якутского государственного университета по специальности «Лечебное дело», прошел клиническую ординатуру по детской хирургии в Томске и Москве. Работал в Республике Саха (Якутия) детским хирургом в учреждениях здравоохранения, заведующим отделением детской хирургии Педиатрического центра Национального центра медицины, главным врачом Томпонской центральной районной больницы. С 2016 по 2018 год был министром здравоохранения Якутии. Кандидат медицинских наук, имеет почетное звание «Отличник здравоохранения Республики Саха (Якутия)».