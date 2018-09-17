Новый пост Алексея Дьячковского

Сегодня, 17 сентября Алексей ДЬЯЧКОВСКИЙ приступил к новой работе. Он назначен заместителем генерального директора АК АЛРОСА, стало известно SakhaLife.

Напомним, что последние годы Алексей Прокопьевич работал заместителем председателя правительства Республики Саха (Якутия). С назначением врио главы республики, Алексей Дьячковский возглавил предвыборный штаб поддержки кандидата на пост Ил Дархана Айсена НИКОЛАЕВА. Как и следовало ожидать, Айсен Сергеевич избран с блестящими показателями, за него отдали свои голоса свыше 72% избирателей, принявших участие в голосовании.

И вот, Алексей Прокопьевич получил новый пост в высшем менеджменте АЛРОСА, где будет представлять интересы Якутии.