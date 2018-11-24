Новый пост Александра Акимова

В рамках 446 заседания Совета Федерации, докладывая о проекте постановления»О внесении изменений в пункт 2 постановления №416-СФ «О Совете по Арктике и Антарктике», Комитет по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера выдвинул на должность председателя рассматриваемого Совета кандидатуру Александра Акимова.

Председатель комитета Олег Мельниченко пояснил, что Александр Акимов — сенатор от Республики Саха (Якутия) , работает в Совете Федерации давно, был заново переизбран заместителем председателя Комитета, является доктором экономических наук.

Действительно, кандидатура Акимова была выбрана неслучайна: Александр Константинович давно занимается научной проблематикой Арктического региона. Как сенатор Акимов долгие годы упорно и настойчиво отстаивает интересы Арктики и Антарктики и все годы работы в верхней палате Законодательного Собрания РФ является заместителем председателя Совета.

Кандидатура Александра Акимова была поддержана Валентиной Матвиенко и принята сенаторами единогласно.

До А.К.Акимова Совет по Арктике и Антарктике при Совете Федерации возглавляли А.Н. Чилингаров, В.А.Штыров. В составе Совета около семидесяти крупнейших ученых, специалистов в разных областях, в том числе из Якутии.