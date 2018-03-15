Новый Перинатальный центр открывает свои двери

В пятницу в Якутске состоится торжественное открытие Перинатального центра

Центр специализируется на оказании квалифицированной медпомощи новорожденным и женщинам в случаях сложной перинатальной патологии и рисков ее возникновения

Благодаря вводу в эксплуатацию республиканского перинатального центра будет продолжено снижение младенческой и материнской смертности в Якутии, в разы увеличится выживаемость детей с очень низкой и экстремально низкой массой тела, с угрожающими жизни заболеваниями, уменьшится процент инвалидности среди недоношенных младенцев, отметили в региональном минздраве.

Торжественное открытие высокотехнологичного медучреждения в Якутске состоится завтра в 11.00 часов. В нем примут участие вице-премьер правительства России, полномочный представитель Президента РФ Юрий Трутнев, глава Якутии Егор Борисов и другие высокие лица.

Новый перинатальный центр Республиканской больницы №1 — Национального Центра медицины стал самым мощным проектом здравоохранения республики за последние 20 лет.

Лицензию на оказание медицинской деятельности центр, расположившийся на 30,3 тыс квадратных метрах в 8-этажном здании на улице Стадухина, 81/9, получил 21 февраля. С начала первого весеннего месяца стартовала работа женской консультации, на этой неделе заработали стационарные отделения и в счастливый день 12 марта в центре родился первый малыш.

В состав медицинского объекта вошли дистанционный акушерский консультативный центр и реанимационно-консультативный центр для новорожденных. Эти новые для здравоохранения республики подразделения позволят проводить динамический контроль, дистанционный мониторинг за состоянием здоровья женщин с осложненным течением беременности и родов, новорожденных в критическом состоянии, а также оказывать круглосуточную консультативную и неотложную медицинскую помощь матерям и младенцам с угрожающими жизни заболеваниями. Специалисты также отмечают, что работа дистанционного центра значительно уменьшит долю женщин с преждевременными родами, увеличит выживаемость детей с очень низкой массой тела от 500 грамм.

Кроме того, в Перинатальный центр Национального центра медицины вошло отделение катамнеза и восстановительного лечения недоношенных младенцев. Врачи будут вести единый регистр недоношенных малышей для динамического наблюдения за ними и проведения полноценной реабилитации в течение трех лет после рождения.

Коечная мощность современного больничного комплекса на 2018 год составляет 130 круглосуточных коек. Из них в отделении патологии беременности – 40 мест, в акушерском физиологическом отделении по 50 коек с отделением новорожденных, в родовом отделении – 10 индивидуальных родовых и 3 операционных, отделении анестезиологии-реанимации и интенсивной терапии – 9 мест, отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии для новорожденных – 18, в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей – 40 коек. Как отметили в Минздраве региона, при увеличении рождаемости площади Центра позволяют увеличить коечный фонд до 190-200 коек.

Медицинские работники центра, среди которых 60 акушеров-гинекологов, неонатологов, анестезиологов-реаниматологов, прошли профессиональную подготовку и переподготовку, повышение квалификации на базе центральных институтов страны. Часть сотрудников прошла специальную четырехлетнюю подготовку для работы в новом медучреждении. За 2014-2017 годы в интернатуре подготовлены 26 врачей, в клинической ординатуре – 29. Кроме того, в Перинатальный центр получили распределение на работу 145 молодых специалистов, окончивших средние специальные учебные заведения.

Размер финансового обеспечения региональной программы модернизации здравоохранения в части строительства центра в Якутске составил 3 839 225,92 тыс. рублей. Из них 2 394 754,8 тыс. рублей (62,4%) – субсидии Федерального фонда обязательного медицинского страхования, 1 444 471,12 тыс. рублей (37,6%) – средства госбюджета Якутии. Мероприятия по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию Перинатального центра в Якутске начались в 2014 году в рамках федеральной программы модернизации здравоохранения и программы развития перинатальных центров в регионах России.

Добавим, что в этом месяце Президент РФ Владимир Путин заявил, что младенческая смертность в России сейчас ниже, чем в Европе. По мнению главы государства, этого удалось достичь в том числе благодаря строительству таких центров. До конца года должны заработать ещё 19 перинатальных центров, уже построено 75. Всего финансирование составляет свыше 83 млрд рублей.

«Стало очевидно, что эффект не просто большой, а колоссальный. Как и высокотехнологичные медцентры различных профилей, они сразу же в регионе поднимают общий уровень здравоохранения», — отметил Владимир Путин.