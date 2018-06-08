Новый паром отправился в Амгинский улус с благотворительной миссией

Коллектив ОАО «ЛОРП» продолжает осуществлять посильную помощь селам, пострадавшим от весеннего паводка. О проделанной в данном направлении работе мы уже не раз сообщали.

07 июня новый паром «СПЖ-83», груженый 12 кубами стройматериалов, выделенных пароходством для пострадавших Амгинского улуса, направился на место дислокации. Таким образом, уже в середине июня будет дан старт еще одному социальному проекту ОАО «ЛОРП» – по реке Амга начнет курсировать Паром для перевозки пассажиров и грузов в районе с. Бетюнцы. Он свяжет жителей Усть-Майского район с центром Республики. Стоимость проезда значительно ниже установленных на рынке речных перевозок. Буксировку парома осуществляет теплоход «СК-2049», который после доставки парома на Амгу, направится в Усть-Майский район. Теплоход загружен благотворительной помощью для пострадавших поселка Эльдикан. На его борту стройматериалы, цемент и профлист. Кроме того, Императорским православным палестинским обществом под председательством Сергея Ларионова была инициирована отправка в Эльдикан бытовой техники, в первую очередь, холодильников. Так, пароходством совместно с ОАО «РИА» во главе с Сергеем Радь приобретены холодильники в количестве 20 штук, и отправлены жителям п.Эльдикан.

Сергей Ларионов:«Мы продолжаем оказывать помощь пострадавшим. Кроме того, что проделано, в ближайшее время предоставим свои суда для доставки благотворительной помощи в с.Сангар и Кальвица Кобяйского улуса.Нами сформировано предложение по транспортировке строительных материалов до указанных населенных пунктов. В настоящее время ведутся переговоры об объемах и сроках доставки строительных материалов, техники и других материалов, необходимых для восстановительных работ.ОАО «ЛОРП» работает в оперативном режиме».