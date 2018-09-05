Новый облик Якутии – безопасность и комфортная городская среда

Как изменится облик городов и сел республики в ближайшие годы

Не секрет, что жилье и социальная инфраструктура в большинстве городов и сел Якутии отстают от современных стандартов и требуют серьезного обновления. Правительство республики ставит задачу в ближайшие годы полностью избавиться от аварийного жилья, вместо снесенного жилья построить дома с использованием «умных» технологий, попутно обустраивая общественные пространства. «Локомотивом» в благоустройстве среды сегодня является столица республики, поэтому ее опыт в этой сфере экс-мэр Якутска и врио главы Якутии Айсен Николаев предлагает взять на вооружение остальным муниципалитетам.

Расселение аварийного жилья – один из приоритетов власти

Ключевым направлением работы в жилищном строительстве республики остается ликвидация аварийного жилья. Долгие годы обновление ветхого жилфонда, в основном, шло в Якутске: с 2012 года здесь расселили и снесли 493 ветхих и аварийных дома, 315 домов – на очереди. Но еще сотни многоквартирных домов признаны непригодными для проживания в районах. «Лидеры» – промышленные Алданский, Мирнинский, Нерюнгринский и Ленский районы, в которых суммарно находится треть всего аварийного жилфонда республики. При этом некоторые дома ждут расселения еще с разрушительного наводнения 2001 года. Всего после 1 января 2012 года в республике признаны аварийными 4066 многоквартирных и жилых домов, в которых проживают около 64 тысяч человек.

Вопрос о финансировании программы по переселению из аварийного жилья Айсен Николаев поднял в начале августа на заседании Правительственной комиссии в Камчатском крае. Через некоторое время стало известно, что Якутия получит на расселение более 24 млрд рублей, которые будут поступать частями до 2024 года. Софинансирование из республиканского бюджета составит всего 1%.

Важно, чтобы строительство нового жилья шло по совершенно иным стандартам, подчеркивает Айсен Николаев. Так, при реализации программы 2019-2024 годов дома будут строить, исходя из принципов сбережения энергии и учитывая опыт Жатая, где возвели первый в России энергоэффективный квартал из 10 домов. В Якутске тоже есть многоквартирный дом, построенный с элементами «умных» технологий – его ввели в эксплуатацию в июне в 145-м квартале. Здание оснащено системами энергосбережения, диспетчеризации учета ресурсов и дистанционного управления потреблением услуг. Повсеместное внедрение современных технологий в жилищно-коммунальный комплекс – одна из главных задач для жилищного строительства Якутии, отмечает Николаев.

Новая социальная инфраструктура – лучшие условия для воспитания детей и молодежи

В ближайшие годы правительство республики должно усилить работу по строительству и ремонту социальных объектов – детских садов, школ, больниц, считает Айсен Николаев. Центральное место в этой сфере занимают учебные заведения. Острее всего нехватка школ ощущается в столице республики, поэтому для решения проблемы администрация города задействовала новые механизмы.

Так, к строительству школ и соцобъектов вообще стали активно привлекать коммерческие компании. Благодаря государственно-частному партнерству в Якутске появятся четыре большие школы, пять крупных детских садов, дворец современного искусства, городской библиотечный центр и дворец детского искусства. Все объекты планируют сдать в конце 2018 года – начале 2019-го. Нехватка мест в школах скоро будет закрыта.

В начале июня Айсен Николаев обсуждал развитие социальной инфраструктуры с министром развития Дальнего Востока Александром Козловым, который лично приезжал в Якутию. В конце месяца регион получил федеральный транш в размере 1,7 млрд рублей. Средства используют на строительство школы №35 в Якутске, новых зданий многопрофильной гимназии в Хандыге, спортивного зала в Среднеколымске, капремонт детской поликлиники и реконструкцию сооружений ЖКХ в Нерюнгри.

На августовской встрече с президентом России Владимиром Путиным Айсен Николаев рассказал, что до конца года в Якутске можно создать еще 1000 новых учебных мест, но из-за дефицита бюджета эти планы приходится откладывать – не хватает 600 млн рублей. Николаев обратился к главе государства с просьбой рассмотреть возможность софинансирования из федерального бюджета. Путин ответил, что даст соответствующее поручение правительству РФ.

Правительство Якутии намерено усиливать роль недропользователей в социально-экономическом развитии региона и тех территорий, на которых они работают. Так, только с промышленными компаниями у республики заключено 18 соглашений о сотрудничестве. С 2008 года промышленники вложили в развитие районов 16,5 млрд рублей и построили 32 социальных объекта. АК «АЛРОСА» в 2019-2020 годы дополнительно выделит 105 млн рублей на асфальтирование дорог и благоустройство в Мирном. Еще 100 млн рублей в течение пяти ближайших лет компания вложит в инфраструктуру Оленекского района.

Комфортная городская среда во всех населенных пунктах Якутии

Новые возможности в благоустройстве общественных пространств перед городами Якутии открыла федеральная программа «Формирование комфортной городской среды». В Мирном привели в порядок городской парк культуры и отдыха, в Нерюнгри – создали городской парк Строителей и сквер Матери и ребенка. В Удачном из заброшенной территории рядом с храмом преподобного Серафима Саровского сделали парковую зону, а в лесу Покровска открыли парк. Во дворах Якутска преобразились детские площадки, постепенно меняется облик вокруг Сайсарского озера. Для последнего объекта проект благоустройства разработало московское КБ «Стрелка» совместно с АИЖК в рамках Программы развития комфортной городской среды.

Особенно важно, что при реализации ФКГС активное участие принимали якутяне: именно на основе их мнения составляли списки общественных пространств для благоустройства. Затем сами же якутяне путем народного рейтингового голосования выбирали те парки и скверы, которые нужно обустроить в первую очередь. Айсен Николаев подчеркивает, что районы республики должны перестроить свою работу в формировании комфортных жизненных пространств именно с учетом такого опыта, задействуя все заинтересованные стороны – власть, бизнес и граждан. Программа рассчитана до 2022 года.

Александра Сытникова, партнер КБ «Стрелка», куратор проектов в Якутске:

— При благоустройстве общественных пространств Якутии нужно исходить из специфики климата. От нее не уйти, поэтому территории должны быть функциональны круглый год, а не только летом. Климатические условия здесь дают широкие возможности для использования отделочных материалов из дерева, которое хорошо переносит большие перепады температур, не теряя своих эстетических качеств. Еще одна особенность якутских городов и сел – коммуникации, проложенные над землей. Они тоже являются частью общественных пространств, поэтому нужно искать для них ненавязчивые декоративные решения, которые будут органично вписываться в окружающую среду. При соблюдении этих условий и с пониманием, чего хотят жители населенных пунктов, можно создавать действительно комфортные общественные пространства. Очень порадовало, что в улучшении своей окружающей среды заинтересованы и якутяне, и власть. Ведь именно руководство города в 2017 году инициировало участие Якутска в нашей программе. Оно подошло к проекту благоустройства Сайсарского озера без формализма и показало, что несет ответственность за происходящее в городе, что проводит эту работу, в первую очередь, для людей. Якутия – уникальное место. Безусловно, климатические условия создают определенные сложности, но эти сложности можно обратить в преимущества, в том числе, при благоустройстве.