Новый мэр получила телеграмму-поздравление

Новый мэр Якутска Сардана Авксентьева поделилась в Instagram фотографиями поздравлений от самых разных людей и организаций, в том числе от избранного Главы Республики Саха (Якутия) Айсена Сергеевича Николаева.

В эти дни получаю сотни поздравлений от самых разных людей на самых разных площадках. Избранный Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Сергеевич Николаев прислал телеграмму, в которой помимо поздравления и слов доброго напутствия поблагодарил вас – горожан – за участие в выборах, активную жизненную позицию, ответственность, будущее нашей Родины. Как я уже говорила ранее, у нас с руководством республики одна цель – сделать жизнь наших граждан лучше, чтобы наш с вами Якутск развивался дальше.

Дорогие друзья! Мы уже приступили к нашей работе, перед нами стоит задача до 15 сентября запустить тепло во все дома нашего городского округа. Буду честна – есть проблемные объекты, где из-за недобросовестных подрядчиков, до сих пор не завершены ремонтные работы. Есть и другие проблемы, требующие неотлагательного решения. А еще встречи, встречи, встречи. Но это не значит, что я не вижу ваших добрых пожеланий, здесь в Instagram, вижу, как много вы пишете в директ. Обязательно найду время, чтобы рассмотреть ваши обращения.

В заключение хочу сказать, что в понедельник 17 сентября, я официально принесу присягу и вступлю в должность главы городского округа «Город Якутск». Сделаю это, как и обещала, без банкетов и прочих торжеств.