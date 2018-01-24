Новый медицинский вертолет начал свою работу в Якутии

Второй специализированный вертолет Ми-8МТВ1 начал работу.

Второй специализированный вертолет Ми-8 МТВ со встроенным медицинским оборудованием начал выполнять санитарные задания. Первый полет, совместно с Медициной катастроф РС (Я) летчики авиакомпании «Полярные авиалинии» выполнили 21 января по маршруту Маган-Борогонцы-Майя-Маган. 23 января вертолет также отправился на выполнение экстренного санитарного рейса по доставке больного из села Бердигистях Горного района в столичную больницу.

Напомним, что 12 декабря 2017 года в авиакомпанию «Полярные авиалинии» поступил второй вертолет Ми-8МТВ-1 со встроенным медицинским модулем. На протяжении месяца специалисты инженерно-авиационной службы готовили вертолет к эксплуатации: проводилась тщательная проверка всех систем двигателя, навигации, освещения. Под руководством медперсонала устанавливалось спецоборудование.

В настоящий момент в авиапарке АК «Полярные авиалинии» в рамках реализации Федеральной целевой программы «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации (с применением авиации)» поступило 2 новых вертолета.