Новый конкурс от «ЧИРиКо»: Почему я люблю Индигирку

Дорогие друзья!

Участвуйте в КОНКУРСЕ эссе специально для поль­зователей Фейсбука.

Тема нашего конкурса: «Почему я люблю Индигирку».

Победителю мы подарим и доставим на дом две упаковки (это 1 кг) вкуснейшего салата «Индигирка» или (при желании) предоставим сертификаты на две уп­аковки!

Для участия нужно:

Быть подписанным на нашу страницу в Фей­сбуке @ЧИР и Ко.

Написать эссе (прозаическое сочинение небольшого объёма и свободной композиции) любого размера на тему «Почему я люблю Индигирку» и разместить его у себя в ленте Фейсбук.

ВНИМАНИЕ!

Участие в конкурсе будет означать ваше согласие использовать ваш текст в наших рекламных или информа­ционных материалах.

В эссе нужно отмети­ть нашу страницу @ЧИР и Ко и поставить хэштег #хо­чупризотЧИРиКо

Конкурс продлится 1,­5-2 месяца. Точная дата будет сообщена дополнительно.

Победителя мы выбер­ем сами, его имя объявим на нашей странице.

Участвуйте активно, всем удачи и творчес­кого подхода!

#хочупризотЧИРиКо