Новый конкурс от «ЧИРиКо»: Почему я люблю Индигирку

Дорогие друзья!
Участвуйте в КОНКУРСЕ эссе специально для пользователей Фейсбука.
Тема нашего конкурса: «Почему я люблю Индигирку».
Победителю мы подарим и доставим на дом две упаковки (это 1 кг) вкуснейшего салата «Индигирка» или (при желании) предоставим сертификаты на две упаковки!
Для участия нужно:
Быть подписанным на нашу страницу в Фейсбуке @ЧИР и Ко.
Написать эссе (прозаическое сочинение небольшого объёма и свободной композиции) любого размера на тему «Почему я люблю Индигирку» и разместить его у себя в ленте Фейсбук.
ВНИМАНИЕ!
Участие в конкурсе будет означать ваше согласие использовать ваш текст в наших рекламных или информационных материалах.
В эссе нужно отметить нашу страницу @ЧИР и Ко и поставить хэштег #хочупризотЧИРиКо
Конкурс продлится 1,5-2 месяца. Точная дата будет сообщена дополнительно.
Победителя мы выберем сами, его имя объявим на нашей странице.
Участвуйте активно, всем удачи и творческого подхода!
#хочупризотЧИРиКо
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