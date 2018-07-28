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Политика
28 июля 2018, 15:14
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Новый кандидат на выборы мэра Якутска

Сегодня, 28 июля появился новый кандидат на выборы мэра Якутска.

Им стала Сардаана АВКСЕНТЬЕВА, директор Производственно-коммерческого комплекса «Аэроторгсервис» — структурного подразделения АО «Аэропорт Якутск». При Юрии ЗАБОЛЕВЕ Сардаана Владимировна работала заместителем мэра Якутска — руководителем аппарата Окружной администрации.

Сардаана АВКСЕНТЬЕВА выдвинута «Партией возрождения России». Сегодня она подала документы в ТИК Якутска.

 

Напомним, что на выборы мэра заявлены Александр САВВИНОВ от «Единой России», Иван СТЕПАНОВ от «Справедливой России», Владислав ТЕППОР  от ЛДПР, Владимир ФЁДОРОВ от «Родины», Сергей АСЮТИН  от «Партии ветеранов России», самовыдвиженец Олег ЖЕЛНИН, Макиэль ЗАБОЛОТНЫЙ от «Партии роста» и Иван КОМАРОВ от «Гражданской платформы». А теперь еще и Сардаана АВКСЕНТЬЕВА от «Партии возрождения России».

Досрочные выборы мэра Якутска состоятся 9 сентября.

 

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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