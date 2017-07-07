Новый имидж Борисова

Государственный советник Якутии Андрей БОРИСОВ, наконец, обкорнал свою порядком потрепанную шевелюру, и обзавелся новым имиджем.



Избавившись от жидких кудрей, ньюсмейкер облачился в отглаженный деловой костюм и красный галстук, что случается с ним нечасто. Таким образом, он стал похож на высокопоставленного чиновника, которым является уж четверть века.



Новый имидж государственный советник явил народу на Втором международном эпическом форуме «Эпосы народов мира на Земле Олонхо» с участием генерального директора ЮНЕСКО Ирины БОКОВОЙ.

comments powered by HyperComments Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU. Фото ЯСИА.

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