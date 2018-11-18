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18 ноября 2018, 16:36
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Новый горячий фотосет от якутской RnB певицы

Якутская Beyonce Галя Виноград часто радует поклонников в Instagram своими фотографиями. И  не менее часто  пишет открыто на тему творчества, семьи, любви, красоты и здоровья. На этот раз певица предстала в утонченном, но сексуальном образе на фотографиях в стиле ретро.

NEW!📸 Получила фотографии

«Женственнее себя еще не видела🌸Могу же, когда надо!😉»

 

«I’m not a girl, not yet a woman🖤

Я росла с мечтой стать актрисой…но, почему-то не попыталась поступить в актёрские ВУЗЫ🙄У меня образование -ЖУРНАЛИСТ📺Профессию свою я уважаю, как никак, мы четвертая власть😎И все-таки, мечта моя свела меня с нужными людьми и весной 2019 года выйдет третий фильм с моим участием 🎞
Волнуюсь и трепещу🌚

Ждете?) как вы думаете, кого я там играю?

Начало этого года было «серым, но почему-то, кажется, что конец будет ярким

 

☺️

 

В комментариях мелькают такие ответы как «Вечно молодой не будешь, спустись на землю», «наhaa да бэйэ5ин таптыыгын», «бэйэ5ин таптыырын наhаа кестер» итд. WTF?! Как можно себя не любить?Разве это плохо любить себя? А вы что, себя не любите? Какой бы тебя не создала природа, для того, чтобы любить жизнь, иметь смысл существования и стремиться к лучшему, прежде всего надо ЛЮБИТЬ и УВАЖАТЬ себя!
Мне кажется тут попахивает неуверенностью, низкой самооценкой и завистью. Смотря на «картинки» люди начинают нервничать, что не могут позволить себе многое и начинают обсуждать, осуждать и поливать грязью.
Не бывает идеальных людей, они только в #instagram все идеальные! Все мы люди и у всех свои недостатки, свои «скелеты» в шкафу и свои проблемы. Создавая иллюзию идеальности, они мотивируют других людей, и так по цепочке. Я не говорю, что это плохо.В каком-то смысле это хорошо: начинаешь стремиться к такому же, стараешься соответствовать тому образу итд. Но, с другой стороны наивные люди впадают в депрессию, смотря на «идеальную картину» мира, становятся агрессивными и негативными. Вот мы, следим за «селебрити» как же у них все красиво, идеальная, райская жизнь,потом прочитаешь на сайтах то болезни, то несчастная любовь, то смерть …
.
Если хочешь владеть инста, чтобы люди тебе доверяли- не дели жизнь на instalife и reallife😉Будь собой, так даже не придется обманывать😜
.
. «Instagram — страна «чудес»: туда зашел и там исчез!»-диэн буолар😆

Бэкстэйдж с фотосета:

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Сегодня прошла нежная и, в то же время, дерзкая фотосессия для нового проката вечерних платьев( и не только) @prokat_garderob_ykt 📸 . . Как же давно не было съемок. 2-3 месяца для меня это уже много😅Я соскучилась по своей команде #dreamteam @bor_vas @_.sibekki._ 💜(и скоро мы объединимся вновь для нового проекта🤭). . . Я не строю никогда образы и не придумываю его сама. Это выходит само, возникают изнутри. Я не пытаюсь быть кем-то или подражать кому-то❌Я есть Я🍇 В жизни я человек очень скромный и стеснительный, те кто знают это знают, а в объективе камеры, возможно, выходит то, что я прячу внутри себя😈 — ДЕРЗОСТЬ!СМЕЛОСТЬ!ЖЕНСТВЕННОСТЬ!

A post shared by Галя VINOGRAD (@gvinograd) on

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE
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