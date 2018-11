Новый горячий фотосет от якутской RnB певицы

Якутская Beyonce Галя Виноград часто радует поклонников в Instagram своими фотографиями. И не менее часто пишет открыто на тему творчества, семьи, любви, красоты и здоровья. На этот раз певица предстала в утонченном, но сексуальном образе на фотографиях в стиле ретро.

«I’m not a girl, not yet a woman🖤

Я росла с мечтой стать актрисой…но, почему-то не попыталась поступить в актёрские ВУЗЫ🙄У меня образование -ЖУРНАЛИСТ📺Профессию свою я уважаю, как никак, мы четвертая власть😎И все-таки, мечта моя свела меня с нужными людьми и весной 2019 года выйдет третий фильм с моим участием 🎞

Волнуюсь и трепещу🌚

Ждете?) как вы думаете, кого я там играю?