Новый год для героев войны

В канун Нового года 16 декабря в стенах «Бизнес-инкубатора» г. Алдана активисты организации «Все в наших руках» провели праздничное торжественное мероприятие для ветеранов войны и тыла.

Ветераны… Сколько гордости и уважения в этом слове! Ведь именно им мы благодарны за мирное голубое небо. Много было в их жизни слёз и радости, печали и счастья. В наших силах сделать так, чтобы сегодня на их лицах сияли улыбки, чтобы они знали, что совершили свой подвиг не зря — не зря спасли нашу страну от фашистских захватчиков.

На приглашение откликнулись ветераны Великой Отечественной войны Галина Демидовна Дунаева, Шишкин Николай Афанасьевич, семейная пара Кошкарёвых Александр Кузьмич и Людмила Яковлевна, отмечающие в этот день семейную дату — 66 лет совместной жизни.

В зале царила атмосфера добра и уюта. Ветераны рассказывали, как они праздновали Новый год в далекое военное время, делились воспоминаниями обо всех трудностях того страшного времени; а потом слушали музыку, пили чай и веселились. Дорогим гостям были вручены подарки, посвещены танцы и песни. Концертные номера ветеранам подарили учащиеся школ города Ребус Юлия (школы № 9), Лиин Артём и Пашкова Елизавета (школа № 1), Бардых Виктория (МКУ «Центр семейного устройства»), Данченко Константин и Битюкова Кристина, Чернышева Елизавета и Матюшина Ксения (учащиеся школы № 5).

В организации мероприятия приняли участие алданские организации и учреждения: магазин «Полина», рынок «Металлург», стоматологический кабинет «Жемчужина», магазин «Пенсионный». Молодежная общественная организация «Ориентир» (руководитель Черткова Зоя Константиновна) в рамках проекта «Шаг навстречу старшему поколению», победившего на «Синергии Севера», оформила зал шарами.

Ветераны остались довольны праздником; было видно, как им приятна забота и внимание.

Вот такое доброе дело получилось. Зачастую мы ждем каких-то благоприятных условий для грандиозных свершений, строим глобальные планы, не замечая, казалось бы, «случайных» возможностей помощи людям, поднятия им настроения. А ведь можно начинать с малого — ценить момент «здесь и сейчас», в котором мы можем творить добро по зову нашей души.