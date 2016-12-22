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22 декабря 2016, 17:50
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Новый гимн Якутска (аудио)

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В завершение Года труда у города Якутска появился еще один официальный символ — гимн. Текст и мелодия были приняты решением депутатов Якутской городской Думы, 21 декабря.
Напомним, 24 апреля 2015 года на торжественном собрании общественности, посвященном Дню республики, глава города Айсен НИКОЛАЕВ объявил конкурс на создание гимна Якутска.

За это время заявки поступали как от профессиональных, так и от самодеятельных композиторов и поэтов, допускались индивидуальные и коллективные работы. Всего поступила 61 заявка. Конкурсной комиссией, в состав которой вошли известные композиторы, литераторы, журналисты, представители общественности, были отобраны 6 вариантов. Их презентация состоялась в сентябре 2016 года в День города Якутска. После они были внесены на рассмотрение Общественной палаты города Якутска и Комиссии по местному самоуправлению, законности и регламенту.

По итогам обсуждений и тщательного отбора, на рассмотрение Якутской городской Думы был рекомендован вариант гимна на слова Христофора Горохова- ЭЛГЭСТЭЯ и Владимира ЖИРКОВА, на музыку Алексея КАЛИНИНСКОГО-ЛУНГХА.

21 декабря единогласным решением депутатов Якутской городской Думы гимн города Якутска был принят.

«Все конкурсные работы для отзывов и экспертных оценок направлялись в творческие союзы. Мнений, конечно, было много. Некоторые говорили, что стоит провести два конкурса: на текст и на мелодию отдельно, но в итоге пришли к единому мнению и выбрали победителя. Слова гимна и мелодия, на мой взгляд, это то, что мы искали с самого начала и хотели видеть в визитной карточке города. Поздравляю всех горожан с этим замечательным историческим событием», — говорит председатель Совета старейшин города Якутска Николай ЛЕПЧИКОВ.

Текст сначала был написан на якутском языке. Поэт-песенник, член Союза писателей РС (Я), заслуженный работник культуры РС (Я) Христофор Горохов- Элгэстэй вспоминает, что очень долго шел к этому событию. «Стихи я начал сочинять в школе. В 9 классе получил за одно из своих первых произведений диплом лауреата комсомольского конкурса. Потом были ВУЗ, работа, и я не писал целых 20 лет. В 1980 году газета «Эдэр коммунист» («Молодой коммунист») в течение года опубликовала сразу 13 моих стихов, а редакция газеты признала лучшим поэтом года. В связи с этим я получил большой стимул и начал творить. Для конкурса гимна составил 10 текстов. С Алексеем Калининским долго выбирали и даже не думали, что победим. Очень рад! В этом году мне исполняется 80 лет, это событие станет отличным подарком к юбилею. Хочу пожелать всем жителям Якутска крепкого здоровья и исполнения всех желаний», — говорит он.

«Изначально хотелось, чтобы музыка гимна была мелодичной, легко запоминалась, и ее можно было сразу подхватить. Думаю, нам это удалось. Выражаю огромную благодарность Владимиру ЖИРКОВ, который перевел текст на русский язык. Мы давно сотрудничаем, поэтому все удалось. Желаю, чтобы в городе всегда царили мир, счастье, радость. Как поется в нашей песне: чтобы жизнь сложилась и удача всегда была рядом», — желает композитор-мелодист, член Союза авторов-песенников, заслуженный работник культуры РС (Я), руководитель песенного клуба «Дьуьуй» Алексей Калининский – Лунха Елексей.

 

Гимн города Якутска
Дьокуускай Өрөгөйүн ырыата

сл. Христофор Горохов — Элгэстэй муз. Алексей Калининский – Лунгха
Владимир Жирков

Над великою Леной рекой
Сквозь дыханье морозных веков
Вырос город Якутск со счастливой судьбой
Быть столицей земли Олонхо!

Припев: Процветай же, любимый наш дом
Всех народов согретый теплом!
Ты навеки родной, мы гордимся тобой,
Сердце Севера миру открой!
Вера в счастье сильна! Наша дружба крепка!
О, Якутск, будем вместе всегда!

Үс үөстээх Өлүөнэ эбэбит
Төрүт уус төлкөбүт биһигэ,
Туймаада хочото Эллэйтэн саҕыллан
Дьокуускай үөскээбит дьылҕата.

Хос ырыата: Дьокуускай – эйэ-дьол куората,
Дьокуускай – Хоту сир сүрэҕэ,
Сырдыкка, кэрэҕэ, үрдүккэ дьулуурбут
Биһиги кэхтибэт кэскилбит!
Доҕордуу норуоттар эйэҕэ дьулуурбут
Биһиги самныбат саргыбыт!

Процветай же, любимый наш дом
Всех народов согретый теплом!
Ты навеки родной, мы гордимся тобой,
Сердце Севера миру открой!
Вера в счастье сильна, наша дружба крепка,
О, Якутск, будем вместе всегда!

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Источник: Департамент по связям с общественностью,  взаимодействию со СМИ, внешним и межрегиональным связям ОА
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