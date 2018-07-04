Новый федеральный пост якутянина

Председатель правительства России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал распоряжение, которыми назначил Валерия МАКСИМОВА торговым представителем в РФ в Канаде, сообщает ЯСИА. Максимов Валерий Иванович родился 16 августа 1976 года в селе Бердигестях Горного района Якутской АССР. Окончил в 1999 году Финансово-экономический институт Якутского государственного университета имени М.К.Аммосова по специальности «Менеджмент» с квалификацией «менеджер». 1999 г. – научный сотрудник СЭЭ ИРЭ Академии наук Республики Саха (Якутия). 1999-2000 гг. – ведущий специалист Управления экономики ТЭКа, МСБ Министерства экономики и прогнозирования Республики Саха (Якутия). 2000-2002 гг. – главный специалист Департамента при Правительстве Республики Саха (Якутия) по управлению государственными активами. 2002-2005 гг. – начальник отдела нефти и газа Министерства промышленности Республики Саха (Якутия).+ 2005-2007 гг. – заместитель министра промышленности Республики Саха (Якутия). 2007-2010 гг. — первый заместитель министра промышленности Республики Саха (Якутия). 2011–2014 гг. — министр по федеративным отношениям и внешним связям Республики Саха (Якутия). 30 апреля 2014 года назначен министром экономики Республики Саха (Якутия). С марта 2016 года — советник главы республики. С июля 2016 года — заместитель Торгового представителя Российской Федерации в Канаде. 4 июля 2018 года назначен Торговым представителем Российской Федерации в Канаде. Источник: ЯСИА.

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