Новый федеральный пост якутянина

Председатель правительства России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал распоряжение, которыми назначил Валерия МАКСИМОВА торговым представителем в РФ в Канаде, сообщает ЯСИА.
Максимов Валерий Иванович родился 16 августа 1976 года в селе Бердигестях Горного района Якутской АССР. Окончил в 1999 году Финансово-экономический институт Якутского государственного университета имени М.К.Аммосова по специальности «Менеджмент» с квалификацией «менеджер».
1999 г. – научный сотрудник СЭЭ ИРЭ Академии наук Республики Саха (Якутия).
1999-2000 гг. – ведущий специалист Управления экономики ТЭКа, МСБ Министерства экономики и прогнозирования Республики Саха (Якутия).
2000-2002 гг. – главный специалист Департамента при Правительстве Республики Саха (Якутия) по управлению государственными активами.
2002-2005 гг. – начальник отдела нефти и газа Министерства промышленности Республики Саха (Якутия).+
2005-2007 гг. – заместитель министра промышленности Республики Саха (Якутия).
2007-2010 гг. — первый заместитель министра промышленности Республики Саха (Якутия).
2011–2014 гг. — министр по федеративным отношениям и внешним связям Республики Саха (Якутия).
30 апреля 2014 года назначен министром экономики Республики Саха (Якутия).
С марта 2016 года — советник главы республики.
С июля 2016 года — заместитель Торгового представителя Российской Федерации в Канаде.
4 июля 2018 года назначен Торговым представителем Российской Федерации в Канаде.
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