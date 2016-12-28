Новые возможности для студентов Якутской ГСХА

Якутская государственная сельскохозяйственнная академия дает старт программе «Международный студенческий обмен» и направляет студентов в агропрофилированные высшие учебный заведения за границей.

Так, уже в январе 2017 года десять лучших студентов поедут на учебу в Казахский агротехнический университет имени Сакена Сейфуллина в г. Алма-Ата. Осенью желающие студенты подали заявки на открытый конкурс. Допуск к участию в конкурсе получили студенты 2-3 курсов очной формы обучения с успеваемостью на «отлично» и хорошо, а также не имеющие академических задолженностей, принимающие активное участие в учебной, научной и общественной деятельности но конкурс прошли только 10 студентов. Сейчас стали известны имена тех, кто вылетит на учебу.

Среди них студентка 2 курса агротехнологического факультета Александра Аммосова:

Я узнала о наборе в Казахстан, сразу быстро собрала все документы, написала заявление и сдала в деканат. После чего, заполняли тесты, желающих было много, отбирали в первую очередь отличников и хорошистов. По учебе у меня все хорошо. Также состою в первичной профсоюзной организации студентов ЯГСХА, тем самым принимаю активное участие в общественной жизни Академии и не только. Считаю, что каждый студент должен проявить себя, не просто учиться и учиться хорошо, а быть на волне с другими, уметь проявлять свои лучшие качества и стремиться узнавать новое! Для меня эта учеба в агровузе Казахстана даст большой опыт , новые знания , новые знакомства и незабываемые впечатления. Я в этом уверена!