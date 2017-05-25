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Финансы
25 мая 2017, 12:56
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Новые возможности для пенсионеров

Люди, вышедшие на пенсию, — это та категория граждан, работе с которыми Россельхозбанк уделяет особое внимание. Для старшего поколения предоставляются специальные условия по кредитам, повышенный процент по вкладам, а также всевозможные бонусы и льготы. Сегодня мы изучаем банковские продукты для пенсионеров с директором Якутского регионального филиала АО «Россельхозбанк», Народным депутатом РС(Я) Василием Тимофеевым.

— Василий Васильевич, какие услуги Россельхозбанк предлагает людям старшего поколения?

Клиентам старшего поколения мы предлагаем льготные условия кредитования, специальные вклады с повышенной процентной ставкой и пенсионные карты с начислением процентов на остаток средств.

— Каковы условия кредитования пенсионеров в Россельхозбанке?

Сегодня Россельхозбанк предлагает специальные условия кредитования для пенсионеров, которые предусматривают сниженные процентные ставки в размере от 13,5 % до 17,5% годовых*. По кредитам в сумме свыше 200 тысяч рублей на срок до 12 месяцев включительно действует акция: ставка снижена до 11,5%*. Кредит предоставляются на любые неотложные нужды на срок до 7 лет при условии, что срок его возврата наступит до исполнения заемщику 75 лет. Максимальная сумма кредита – 500 тысяч рублей, в зависимости от дохода заёмщика. Никаких дополнительных комиссий банк не взимает.

– Какие документы необходимо представить в банк для получения займа?

– Чтоб получить кредит пенсионерам необходимо предоставить паспорт  и справку о размере пенсии. А для тех, кто получает пенсию на счет в Россельхозбанке – только паспорт.

Расскажите подробнее о вкладах и получении пенсии в Россельхозбанке этот вопрос особенно актуален для наших читателей старшего возраста.

Специально для старшего поколения Россельхозбанк разработал новый вклад «Пенсионный доход». Он открывается на сумму от 500 рублей до 2 млн рублей на сроки до 2 лет. Предусмотрена возможность пополнения вклада и его автоматическая пролонгация. Процентная ставка составляет 7,5% годовых. Одним из преимуществ продукта является предоставляемый клиенту выбор способа выплаты процентов: ежемесячная капитализация или перечисление процентов на счет в Банке. Вклад могут открыть лица уже получающие пенсию, а также те, кому до наступления пенсионного возраста осталось два месяца.

Безналичные расчеты – неотъемлемая часть жизни, и Россельхозбанк предлагает простой и удобный способ получения пенсии и пособий на банковскую карту с начислением 7% годовых на остаток средств. Пенсионная карта выпускается моментально, а при выборе карты категории Master Card Country еще и абсолютно бесплатно. Карта является удобным средством для совершения покупок и платежей, в том числе за коммунальные услуги и мобильную связь. Чтобы получать пенсию в  Россельхозбанке, необходимо открыть счет в нашем офисе и написать заявление в Пенсионный фонд о перечислении пенсии АО «Россельхозбанк» с указанием номера счета. Для открытия счета достаточно иметь при себе паспорт и пенсионное удостоверение.

— Какие еще льготы и привилегии есть для клиентов «золотого» возраста?

— Хотелось бы отметить, что для пенсионеров в Россельхозбанке предоставляется бесплатно: подключение к мобильному банку, sms-информированию о пополнении карты, программе лояльности «Урожай». Так же удобно, что клиенты могут снимать без дополнительных комиссий наличные денежные средства в банкоматах Россельхозбанка и банков-партнеров: Альфа-Банк и Росбанк.

— Программа «Урожай» — это подарки за покупки по карте?

— Совершенно верно. Все держатели платежных карт** Россельхозбанка могут подключить программу лояльности «Урожай», которая подключается в качестве дополнительной опции. При помощи нее клиенты могут получать и копить бонусные баллы за совершение безналичных операций оплаты товаров и услуг. Бонусные баллы можно потратить на приобретение электроники, бытовой техники, товаров для спорта и отдыха, а также оплату отелей, авиа и железнодорожных билетов в Интернет-магазине Ozon.ru. Среди основных преимуществ новой программы – ускоренное накопление бонусных баллов (1,5 бонусных балла за каждые 100 потраченных рублей) и широкий выбор вознаграждений.

— Спасибо за интересную беседу, думаю, наши читатели теперь будут лучше ориентироваться на финансовом рынке.

Более подробную информацию можно получить в офисе Россельхозбанка в г. Якутске по адресам: ул. Пушкина, 12, ул. Ярославского, д. 19, а также в дополнительных офисах Банка в 14 районах республики. Телефон для справок 402-132.

*Процентные ставки действуют при условии оформления договора страхования жизни и здоровья и при условии согласия Заемщика на перевод пенсии на счет, открытый в АО «Россельхозбанк». При отсутствии согласия Заемщика на перевод пенсии в АО «Россельхозбанк» процентная ставка увеличивается на 1%; При отсутствии договора страхования жизни и здоровья процентная ставка увеличивается  на 6% (6,5% при достижении Заёмщиком 65 лет на дату подачи заявки). Процентная ставка от 13,0% годовых для клиентов с предодобреным кредитом, которые ранее получали кредит в Россельхозбанке и погасили без задолженностей, для остальных процентная ставка от 13,5% годовых.

** Программа лояльности подключается как дополнительная услуга к картам тарифных планов «Зарплатный», «Зарплатный-РСХБ», «Зарплатный 5+», «Персональный», «Пенсионный», «Капитал», «Сервисный», «Кредитная карта с льготным периодом кредитования».

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Источник: АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка РФ №3349 (бессрочная). Реклама.
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