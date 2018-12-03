Новые туры в Шарм-эль-Шейх!

Рады сообщить Вам о том, что в продаже появились новые туры в Египет, Шарм-эль-Шейх с прямым перелетом авиакомпанией Nordwind из Москвы до Израильского аэропорта.
Шарм-эль-Шейх — курорт на Красном море уже не первый десяток лет считается идеальным местом для овощного расслабленного отдыха, в котором можно забыться, напитаться солнышком, выкупать детей. И все это на фоне нереальных морских красот.
NEW! ЕГИПЕТ, ШАРМ-ЭЛЬ-ШЭЙХ!
Полётная программа (чартер) PEGAS Touristik из Москвы на 2018-2019 гг.
Стоимость от 25000 руб/чел.
В стоимость включено:
- авиаперелет Москва-Овда-Москва
- трансфер
- медстраховка
- проживание от 3*
- питание «всё включено»
TOUR LUX ФИРМЕННЫЙ ОФИС ПРОДАЖ PEGAS TOURISTIK
Тел: +7(4112) 42-54-96; +7-9142-740-940
WhatsApp: 8-964-420-93-95
Ждем вас по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, д. 18, блок «В» оф. 103
сайт: http://tour-lux.ru/
оставить заявку на тур: http://Тур-люкс.рф?utm_source=Sakhalive&utm_medium=no&utm_campaign=news