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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
03.12.2018, 18:00
Экономика
В Алданском районе пройдет «День потребителя»
03.12.2018, 17:55
Экономика
Проект Ленского моста представят Росавтодору в декабре
03.12.2018, 17:45
Путешествия
Анонс
Новые туры в Шарм-эль-Шейх!
03.12.2018, 17:35
Происшествия
Более 870 школьников Якутска сидят дома из-за вспышки ОРВИ
03.12.2018, 17:25
Общество
Фотофакт
«Как же я полюбил прекрасную Якутию! Волшебный край!» и другие цитаты известных блогеров о Якутии
03.12.2018, 17:15
Экономика
На трассах «Вилюй» и «Колыма» открыто движение по пяти ледовым переправам
03.12.2018, 17:00
Экология
Для правильных охотников наступает сезон удачи!
03.12.2018, 16:50
Сахалыы
Некролог
Саха поэта Иван Горнай сүрэҕэ тохтоото
03.12.2018, 16:40
Общество
Видео
Очаровательные девушки в финале конкурса красоты «Снежная краса»
03.12.2018, 16:30
Якутск
Мэрия дала разъяснения по актированным дням 
03.12.2018, 16:20
Культура & Образование
В течение года Александр Самсонов будет петь военные песни
03.12.2018, 16:10
Общество
Мастер-класс шеф-повара Николая Сарычева на фестивале «Вкус Якутии»
03.12.2018, 16:00
Общество
График плановых работ энергетиков на 4 декабря
03.12.2018, 15:55
Общество
Какую задачу решают агрошколы?
03.12.2018, 15:45
Якутск
В Якутске чествуют юристов
03.12.2018, 15:30
Общество
Меховщики и швеи объединяются
03.12.2018, 15:20
Происшествия
Гость похитил телефон со стола
03.12.2018, 15:10
Спорт
У «Модуна» новый директор
03.12.2018, 14:59
Происшествия
Друг пырнул ножом другого из-за ссоры
03.12.2018, 14:42
Культура & Образование
Сельское хозяйство для школьников
03.12.2018, 14:37
Общество
Видео
Зимние забавы: в Якутии по автодороге спустились на «скелетоне»
03.12.2018, 14:20
Общество
Кто строгает быстрее всех и сколько весит «царь-рыба»? Итоги «Строганины-2018»
03.12.2018, 14:00
Финансы
Проект АЭБ стал одним из победителей конкурса «Чемпионы добрых дел-2018»
03.12.2018, 13:30
Красота & Здоровье
10 серьезных болезней, которые можно определить по глазам
03.12.2018, 13:00
Экономика
Одна из касс «Энергосбыта» закрыта на ремонт
03.12.2018, 12:49
Желток
Instagram
Эдик Якут влюбился?
03.12.2018, 12:33
Культура & Образование
Победа Екатерины Тайшиной на Всероссийском конкурсе
03.12.2018, 12:18
Красота & Здоровье
В санатории «Абырал» прошла встреча о чайных традициях народа саха
03.12.2018, 12:03
Происшествия
Житель Якутии после ссоры поджег джип односельчанина
03.12.2018, 11:54
История
Кто управлял Якутском в 19 веке
03.12.2018, 11:45
Происшествия
Красота в кредит
03.12.2018, 11:32
Общество
Видео
Самый вкусный фестиваль подвел итоги
03.12.2018, 11:17
Судебная хроника
Бывший банковский работник обвиняется в хищении более 2 млн рублей
03.12.2018, 11:05
Якутск
Видео
«Строганина-2018»
03.12.2018, 10:53
Культура & Образование
Якутский танцор принимает поздравления
03.12.2018, 10:41
Судебная хроника
В Якутске банда грабила игровые залы
03.12.2018, 10:33
Экономика
В рамках нацпроектов в 2019 году Якутия получит 118 млрд рублей
03.12.2018, 10:25
Судебная хроника
7 женщин лже-кредитора
03.12.2018, 10:18
Экономика
Компания «ЯТЭК» подарила горожанам теплую остановку
03.12.2018, 10:12
Экономика
3 декабря ограничений в Якутске, Верхневилюйском и Мирнинском районах не будет
03.12.2018, 9:58
Происшествия
В Якутии массово горят гаражи
03.12.2018, 9:52
Якутск
Объявление
К сведению горожан: плановые отключения в Якутске на 3 декабря
03.12.2018, 9:46
Желток
Якутские национальные украшения ушли с молотка на аукционе «Мисс мира»
03.12.2018, 9:39
Финансы
Россельхозбанк нарастил объем выдачи розничных кредитов на 52%
03.12.2018, 9:23
Общество
Объявление
Сегодня состоится проверка систем оповещения в Якутии
03.12.2018, 9:02
Экология
В Якутии крепчают морозы
03.12.2018, 9:01
Экономика
Виктор Федоров: Стратегия развития Якутии на период до 2030 года вышла на финишную прямую
03.12.2018, 0:14
Общество
Сегодня день рождения депутата и артиста
03.12.2018, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп. Понедельник 3 декабря 2018
02.12.2018, 22:07
Экономика
Выбор отечественной автотехники – надежность в развитии бизнеса на долгие годы
02.12.2018, 20:02
Общество
Погода в Якутске в понедельник 3 декабря
02.12.2018, 19:37
Желток
Резонанс
Юрий Лукин вернулся на «Подиум»!
02.12.2018, 19:18
Экология
Видео
В каком состоянии находится малый городской канал Якутска? Часть вторая
02.12.2018, 19:10
Экология
Стартовал конкурс фотографий на тему «Зимние птицы Якутии»
02.12.2018, 18:02
Общество
График плановых работ энергетиков на 3 декабря
02.12.2018, 17:44
Культура & Образование
Видео
Видео выставки меха и унтов «Тепло Якутии»
02.12.2018, 17:10
Культура & Образование
Видео
Первая елка страны «Раз, два, три! Елочка гори!»
02.12.2018, 16:43
Культура & Образование
Анонс
Об это вы не знали!
02.12.2018, 16:26
Общество
Эксклюзив
Успехи наших монгольских гостей
02.12.2018, 16:04
Происшествия
Фотофакт
ДТП со смертельным исходом в Горном районе
02.12.2018, 15:41
Политика
Якутянка вошла в тройку лучших в конкурсе молодых политиков России
02.12.2018, 15:13
Общество
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Информация от директора Аэропорта Якутска
02.12.2018, 14:55
Красота & Здоровье
Как правильно выбрать рыбу: Рекомендации от Роспотребнадзора Якутии
02.12.2018, 14:21
Происшествия
В Якутии снова произошел обрыв ВОЛС
02.12.2018, 14:06
Культура & Образование
Международную школу откроют на базе СВФУ
02.12.2018, 13:23
Экономика
На привлечение трудовых ресурсов в регионы Дальнего Востока буду направлены полмиллиарда
02.12.2018, 13:00
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Победа якутского борца за 1,5 минуты
02.12.2018, 12:38
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Фотоподборка от районных газет Якутии «Тогда и сейчас»
02.12.2018, 12:07
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Сегодня финал конкурса красоты «Снежная краса»!
02.12.2018, 11:54
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02.12.2018, 11:15
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Продолжение истории с долгостроем в Серебряном бору
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Показ фильма «Молящаяся» на молодежном православном медиафоруме
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Путешествия
3 декабря 2018, 17:45
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Новые туры в Шарм-эль-Шейх!

Рады сообщить Вам о том, что в продаже появились новые туры в Египет, Шарм-эль-Шейх с прямым перелетом авиакомпанией Nordwind из Москвы до Израильского аэропорта.

Шарм-эль-Шейх — курорт на Красном море уже не первый десяток лет считается идеальным местом для овощного расслабленного отдыха, в котором можно забыться, напитаться солнышком, выкупать детей. И все это на фоне нереальных морских красот.

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Источник: ООО "Главное туристическое агентство Тур Люкс"
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03.12.2018

7 женщин лже-кредитора

Экономика
03.12.2018

Компания «ЯТЭК» подарила горожанам теплую остановку

Объявление
Общество
03.12.2018

Сегодня состоится проверка систем оповещения в Якутии

Экология
03.12.2018

В Якутии крепчают морозы

Экономика
03.12.2018

Виктор Федоров: Стратегия развития Якутии на период до 2030 года вышла на финишную прямую

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