Новые туры в Шарм-эль-Шейх!

Рады сообщить Вам о том, что в продаже появились новые туры в Египет, Шарм-эль-Шейх с прямым перелетом авиакомпанией Nordwind из Москвы до Израильского аэропорта.

Шарм-эль-Шейх — курорт на Красном море уже не первый десяток лет считается идеальным местом для овощного расслабленного отдыха, в котором можно забыться, напитаться солнышком, выкупать детей. И все это на фоне нереальных морских красот.

NEW! ЕГИПЕТ, ШАРМ-ЭЛЬ-ШЭЙХ!

Полётная программа (чартер) PEGAS Touristik из Москвы на 2018-2019 гг.

Стоимость от 25000 руб/чел.

В стоимость включено:

авиаперелет Москва-Овда-Москва

трансфер

медстраховка

проживание от 3*

питание «всё включено»

TOUR LUX ФИРМЕННЫЙ ОФИС ПРОДАЖ PEGAS TOURISTIK

Тел: +7(4112) 42-54-96; +7-9142-740-940

WhatsApp: 8-964-420-93-95

Ждем вас по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, д. 18, блок «В» оф. 103

сайт: http://tour-lux.ru/

оставить заявку на тур: http://Тур-люкс.рф?utm_source=Sakhalive&utm_medium=no&utm_campaign=news