Новые технологии в ямочном ремонте

В этом году впервые на улицах Якутска уложат, так называемый, «холодный асфальт». В отличие от традиционного горячего асфальтирования, холодный асфальт не надо подогревать и его может уложить каждый, кто более-менее знаком со строительством. Холодный асфальт идет в таре, мешках, что очень удобно.

Метод укладки холодного асфальта очень удобен для асфальтирования небольших по размеру площадей, и для его укладки не надо применять громоздкий асфальтоукладчик и рабочих высокой квалификации.

Ямы залатали асфаколдом

Метод укладки холодного асфальта или по-другому «асфаколда» придумали в Канаде, в 70-80-х годах. Как известно, погодные условия в Канаде почти равны среднероссийским – с обилием осадков в виде дождя и снега и отрицательными температурами. Но в России он только сейчас находит широкое применение.

Холодный асфальт легок в эксплуатации, экономит время и деньги дорожных организаций (не требуется равнение краев ям и бригады рабочих — это все может делать один человек даже без опыта, что как раз позволяет использовать его частным лицам на дачах, дачных территориях и в благоустройстве). В принципе, это тот же асфальт – щебенка с битумом только в него добавляют еще и вязкие смолы для большей сцепки и вязки.

Одно из свойств холодного асфальта является возможность ремонта и укладки в экстремальных погодных условиях (снег, дождь) и при температурах от +50°С до -60°С. Такие температурные условия позволяют существенно расширить территориальные границы (по всей России) и сезон ремонта дорожного покрытия до круглогодичного.

На прошлой неделе в Якутске уложили первый холодный асфальт силами рабочих и техники ОАО «Якутдорстрой».

Для первой укладки холодного асфальта выбрали проезжую часть на улице Лермонтова в районе малосемеек и набережной озера.

Как уверяют дорожники «Якутдорстрой», уложенные в ходе ямочного ремонта заплатки на проезжей части прослужат как минимум 5 лет. Но как себя поведет холодный асфальт в Якутске – этого точно никто сказать не может. Поэтому после укладки надо следить за уложенным холодным асфальтом.

Почему именно холодный асфальт решили применять для ямочного ремонта в Якутске? Во-первых, по своим свойствам холодный асфальт наиболее подходит для ямочного ремонта, латания дыр в полотне дорог. Во-вторых, холодный асфальт изготавливают в Покровске, за 80 километров от Якутска. Согласитесь, что это дешевле, чем везти из Красноярска. До этого город был ближайшим, где производят холодный асфальт. В-третьих, благодаря холодному асфальту продлеваются сроки ямочного ремонта. И потом, когда-то же надо было начинать менять технологии.

Для начала яму расширили, очистили от грязи. При этом края сделали ровными и яму углубили до 5-6 сантиметров. Для этого пришлось применить мини-трактор с фрезой для спиливания асфальта. Все-таки метод асфальтирования холодным асфальтом на улицах общего пользования применен в Якутске впервые, поэтому дорожные рабочие использовали свою технику и специнструменты, чтобы соблюсти технологии укладки.

Чтобы смесь холодного асфальта хорошо сцепилась, края и дно ямы облили битумом или смолой. Все. В подготовленную яму высыпали мешки с холодным асфальтом. Для ямы размером 90 на 90 сантиметров и глубиной 5 сантиметров понадобилось 3 мешка весом по 10 килограмм холодного асфальта. Дальше – конечный процесс утрамбовки (асфальтоукладчиком и виброплитой).

При этом каких-то специальных навыков не требуется. Утрамбовать холодный асфальт можно даже обычной лопатой, без применения специальной дорожной техники.

Конечно, не совсем привычно видеть, как асфальт укладывают в весеннюю прохладную погоду. Но если холодный асфальт хорошо себя покажет на дорогах Якутска, то его будут применять широко. Да, производство холодного асфальта недешевое, он стоит дороже обычного горячего. И к тому же на больших площадях его применять проблематично, он имеет свойство сжиматься.

Асфальт –местный

Как отметил, мастер участка благоустройства ОАО «Якутдорстрой» Константин ЗЕНКОВ, благодаря применению холодного асфальта, ямочный ремонт на улицах Якутска нынче начали очень рано, чуть ли не в середине апреля, чего никогда раньше не было.

Холодный асфальт — местный, его производят в Покровске, везут до Якутска на самосвалах россыпью, а потом укладывают в мешки.

В этом году силами «Якутдорстрой» ямочный ремонт произведут на 78 городских улицах, автодорогах с асфальтовым покрытием, за исключением внутриквартальных проездов. При этом ремонт дорог в Якутске холодным асфальтом можно проводить круглогодично, несмотря на морозы.

Цифры для сравнения

— Только асфальтирование 1 километра автодорог в Якутске стоит от 10 миллионов рублей – без учета установки оград, кладки тротуарной плитки, установки фонарей освещения.