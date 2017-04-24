АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
7
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  56.23
 60.32
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
24.04.2017, 18:33
Происшествия
Видео
Скандальное видео из Якутска
24.04.2017, 18:17
Столица
Работы по восстановлению газораспределительных сетей на контроле
24.04.2017, 18:16
Республика
Руководители «ЛОРП» приняли участие в Экспертном совете Ленского бассейна
24.04.2017, 18:12
Экономика
Бизнес-инкубатор г. Якутска и ЯГСХА договорились о сотрудничестве
24.04.2017, 18:07
Культура & Образование
Прометей якутской музыки
24.04.2017, 17:42
Столица
Актуальные вопросы муниципального управления финансами
24.04.2017, 17:28
Культура & Образование
Афиша
Выставка брутальных полотен Дьулустана Бойтунова
24.04.2017, 17:19
Культура & Образование
Армянское «Дорообо, Якутия»: часть вторая, заключительная
24.04.2017, 17:08
Спорт
Якутский атлет признался, чего ему не хватило до медали на Кубке России
24.04.2017, 17:06
Столица
Новые технологии в ямочном ремонте
24.04.2017, 16:54
Республика
Два аэропорта Якутии закрыты из-за размокания взлетно-посадочной полосы
24.04.2017, 16:50
Спорт
Глава Якутии поздравил Анастасию Диодорову с победой на чемпионате России по плаванию
24.04.2017, 16:49
Спорт
Команда путейцев стала лучшей в настольном теннисе и в стритболе !
24.04.2017, 16:39
Политика
Еще один кандидат на праймериз на выборы мэра Якутска
24.04.2017, 16:20
Общество
Росгвардия изъяла 55 единиц оружия
24.04.2017, 16:06
Экономика
Скорректируйте свой календарь плательщика коммунальных услуг
24.04.2017, 15:51
Культура & Образование
Эксклюзив
О личной жизни Марка Жиркова из воспоминаний народного писателя
24.04.2017, 15:34
Экология
Молодой министр открывает политику экспорта мамонтовой фауны
24.04.2017, 15:18
Культура & Образование
В Якутии волонтеры готовятся к АФО-2017
24.04.2017, 15:15
Столица
25 апреля — Радоница. Расписание автобуса № 119
24.04.2017, 15:10
Республика
Торжество силы искусства, дружбы и любви к Богу на Алданской земле
24.04.2017, 14:53
Культура & Образование
Социально ориентированный проект преодолевает барьеры
24.04.2017, 14:43
Экономика
Хватит ли топлива в труднодоступных и удаленных районах Якутии
24.04.2017, 14:40
Финансы
Сбой в системе Сбербанка: Якутяне не могут снять деньги и провести операции
24.04.2017, 13:19
Желток
Фотофакт
И вновь удивил таттинский мастер Михаил Боппосов! На этот раз поленницей
24.04.2017, 12:58
Происшествия
В Якутске 11-летняя школьница стала жертвой разврата в подъезде
24.04.2017, 12:56
Культура & Образование
Эксклюзив
Гатчина: Показ якутского фильма на кинофестивале начался со скандала
24.04.2017, 12:52
Происшествия
Скандал
В Якутии мужчина пытался совратить малышку в присутствии ее матери и других
24.04.2017, 12:41
Общество
Дни рождения отмечают руководители, депутат, журналисты и звезда эстрады
24.04.2017, 12:14
Спорт
Битва титанов. Кто круче: вновь «Якутскэнерго 40+» или якутские «Ветераны»
24.04.2017, 11:07
Происшествия
Правительство Якутии экономило деньги на еду для пожилых и инвалидов?
24.04.2017, 11:04
Происшествия
Скандал
В Якутии пьяные посиделки в детском саду обернулись скандалом
24.04.2017, 10:44
Общество
Анонс
Внимание строителям: скоро III Республиканские соревнования по спортинг-компакту
24.04.2017, 10:32
Экономика
Анонс
Горячая линия ЦПП на тему: Государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей
24.04.2017, 10:19
Политика
Кандидат от «ЕР» выиграл выборы в Вилюйском улусе
24.04.2017, 9:35
Экология
Анонс
Ленские столбы. Что с ними будет – дискуссионная площадка
24.04.2017, 9:32
Столица
О схеме движения маршрутного автобуса №3
24.04.2017, 9:10
Политика
Видео
Тумусов озвучил в Госдуме шокирующие цифры и факты
24.04.2017, 9:06
Экономика
Остался один день до начала тренингов для предпринимателей!
24.04.2017, 9:05
Республика
В Алдане обсудили вопросы обеспечения кадрами промышленных предприятий
24.04.2017, 1:53
Желток
Московские звезды не собрали публику, но устроили скандал!
24.04.2017, 1:35
Происшествия
Бывшего заммэра Якутска выпустят из СИЗО
24.04.2017, 0:27
Спорт
Экстра
Краснодар: Анастасия Диодорова стала четырехкратной чемпионкой России
24.04.2017, 0:03
Экономика
Фотофакт
«Камелек» расширяет свою сеть
23.04.2017, 18:19
Политика
Фотофакт
Благодарочка. Ил Дархан собрал бывших ВИПов Якутии
23.04.2017, 13:27
Экономика
Медведев о планах по реконструкция взлётно-посадочной полосы в аэропорту Якутска
23.04.2017, 10:12
Общество
МЧС: рекомендации любителям подледной рыбалки
23.04.2017, 8:55
Происшествия
В центре Якутска произошло 2 пожара
22.04.2017, 21:20
Республика
Подготовка к навигации в Осетрово, Киренске и Пеледуе оценена положительно!
22.04.2017, 21:17
Политика
Фотофакт
В Якутске на митинг вышло 700 человек
22.04.2017, 16:29
Происшествия
Фотофакт
В Якутии в ДТП пострадали девушки
22.04.2017, 16:26
Экономика
Как выбрать технику для кухни?
22.04.2017, 12:08
Происшествия
В Якутске раскрыты угоны
22.04.2017, 12:02
Происшествия
В Якутске задержан мужчина, обокравший автобус
22.04.2017, 11:56
Общество
Сегодня день рождения пресс-секретаря и журналиста
22.04.2017, 9:54
Происшествия
В Якутске дотла сгорела дача
22.04.2017, 9:05
Столица
В Якутске состоялся торжественный вечер, посвящённый Дню местного самоуправления
22.04.2017, 7:58
Политика
В Якутске сегодня митинг против Медведева
22.04.2017, 2:45
Республика
В Якутии матерям-героиням выплатят по миллиону рублей
22.04.2017, 2:42
Республика
В Якутии объявлена борьба с бедностью
22.04.2017, 2:28
Путешествия
Диво России — этап ДФО: Якутские проекты заняли первые места и выходят в финал
21.04.2017, 19:36
Республика
Появится ли ТОСЭР на территории Алданского района?
21.04.2017, 18:32
Экология
О чем договорились Минприроды и Ленское бассейновое водное управление?
21.04.2017, 18:16
Происшествия
Участились случаи мошенничества от имени судприставов Якутии
21.04.2017, 18:11
Красота & Здоровье
Страховая группа «Стерх-Сахамедстрах» приняла участие в Дне донора
21.04.2017, 18:01
Красота & Здоровье
Итоги и планы деятельности Минздрава Якутии
21.04.2017, 17:54
Столица
В Якутске отметят Всемирный день оздоровительной гимнастики тайцзицюань и цигун
21.04.2017, 17:38
Столица
Год добра: благотворительный концерт «Подари жизнь» от детсадов
21.04.2017, 17:24
Республика
Весеннее ограничение на автотрассе А-331
21.04.2017, 17:17
Культура & Образование
В СВФУ установили мемориальную доску в честь классика якутской поэзии
21.04.2017, 17:04
Культура & Образование
Высшая школа музыки провела конференцию о творчестве якутского композитора
21.04.2017, 16:55
Общество
Антинаркотический мультфильм впечатлил школьников
Архив новостей
Столица
24 апреля 2017, 17:06
196

Новые технологии в ямочном ремонте

В этом году впервые на улицах Якутска уложат, так называемый, «холодный асфальт». В отличие от традиционного горячего асфальтирования, холодный асфальт не надо подогревать и его может уложить каждый, кто более-менее знаком со строительством. Холодный асфальт идет в таре, мешках, что очень удобно.

Метод укладки холодного асфальта очень удобен для асфальтирования небольших по размеру площадей, и для его укладки не надо применять громоздкий асфальтоукладчик и рабочих высокой квалификации.

Ямы залатали асфаколдом

Метод укладки холодного асфальта или по-другому «асфаколда» придумали в Канаде, в 70-80-х годах. Как известно, погодные условия в Канаде почти равны среднероссийским – с обилием осадков в виде дождя и снега и отрицательными температурами. Но в России он только сейчас находит широкое применение.

Холодный асфальт легок в эксплуатации, экономит время и деньги дорожных организаций (не требуется равнение краев ям и бригады рабочих — это все может делать один человек даже без опыта, что как раз позволяет использовать его частным лицам на дачах, дачных территориях и в благоустройстве). В принципе, это тот же асфальт – щебенка с битумом только в него добавляют еще и вязкие смолы для большей сцепки и вязки.

Одно из свойств холодного асфальта является возможность ремонта и укладки в экстремальных погодных условиях (снег, дождь) и при температурах от +50°С до -60°С. Такие температурные условия позволяют существенно расширить территориальные границы (по всей России) и сезон ремонта дорожного покрытия до круглогодичного.
На прошлой неделе в Якутске уложили первый холодный асфальт силами рабочих и техники ОАО «Якутдорстрой».

Для первой укладки холодного асфальта выбрали проезжую часть на улице Лермонтова в районе малосемеек и набережной озера.

Как уверяют дорожники «Якутдорстрой», уложенные в ходе ямочного ремонта заплатки на проезжей части прослужат как минимум 5 лет. Но как себя поведет холодный асфальт в Якутске – этого точно никто сказать не может. Поэтому после укладки надо следить за уложенным холодным асфальтом.

Почему именно холодный асфальт решили применять для ямочного ремонта в Якутске? Во-первых, по своим свойствам холодный асфальт наиболее подходит для ямочного ремонта, латания дыр в полотне дорог. Во-вторых, холодный асфальт изготавливают в Покровске, за 80 километров от Якутска. Согласитесь, что это дешевле, чем везти из Красноярска. До этого город был ближайшим, где производят холодный асфальт. В-третьих, благодаря холодному асфальту продлеваются сроки ямочного ремонта. И потом, когда-то же надо было начинать менять технологии.

Для начала яму расширили, очистили от грязи. При этом края сделали ровными и яму углубили до 5-6 сантиметров. Для этого пришлось применить мини-трактор с фрезой для спиливания асфальта. Все-таки метод асфальтирования холодным асфальтом на улицах общего пользования применен в Якутске впервые, поэтому дорожные рабочие использовали свою технику и специнструменты, чтобы соблюсти технологии укладки.

Чтобы смесь холодного асфальта хорошо сцепилась, края и дно ямы облили битумом или смолой. Все. В подготовленную яму высыпали мешки с холодным асфальтом. Для ямы размером 90 на 90 сантиметров и глубиной 5 сантиметров понадобилось 3 мешка весом по 10 килограмм холодного асфальта. Дальше – конечный процесс утрамбовки (асфальтоукладчиком и виброплитой).

При этом каких-то специальных навыков не требуется. Утрамбовать холодный асфальт можно даже обычной лопатой, без применения специальной дорожной техники.
Конечно, не совсем привычно видеть, как асфальт укладывают в весеннюю прохладную погоду. Но если холодный асфальт хорошо себя покажет на дорогах Якутска, то его будут применять широко. Да, производство холодного асфальта недешевое, он стоит дороже обычного горячего. И к тому же на больших площадях его применять проблематично, он имеет свойство сжиматься.

Асфальт –местный

Как отметил, мастер участка благоустройства ОАО «Якутдорстрой» Константин ЗЕНКОВ, благодаря применению холодного асфальта, ямочный ремонт на улицах Якутска нынче начали очень рано, чуть ли не в середине апреля, чего никогда раньше не было.
Холодный асфальт — местный, его производят в Покровске, везут до Якутска на самосвалах россыпью, а потом укладывают в мешки.

В этом году силами «Якутдорстрой» ямочный ремонт произведут на 78 городских улицах, автодорогах с асфальтовым покрытием, за исключением внутриквартальных проездов. При этом ремонт дорог в Якутске холодным асфальтом можно проводить круглогодично, несмотря на морозы.

Цифры для сравнения
— Только асфальтирование 1 километра автодорог в Якутске стоит от 10 миллионов рублей – без учета установки оград, кладки тротуарной плитки, установки фонарей освещения.

comments powered by HyperComments
Источник: Аркадий Лебедев, Эхо столицы
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
19.04.2017, 12:36
Желток
Эксклюзив
Названы самые богатые и бедные супруги депутатов
19.04.2017, 13:25
Происшествия
Эксклюзив
На Александра Подголова возбуждено еще одно уголовное дело — адвокат
21.04.2017, 1:03
Экономика
Эксклюзив
Министру Борисову стыдно…
21.04.2017, 0:01
Футуролог
Эксклюзив
Параллельная Якутия: гендер-блендер
20.04.2017, 9:30
Культура & Образование
Фотофакт
Андрей Борисов и Олег Табаков с супругами на «Золотой маске»
21.04.2017, 9:47
Происшествия
Резонанс
Скандальное якутское министерство признано виновным
23.04.2017, 18:19
Политика
Фотофакт
Благодарочка. Ил Дархан собрал бывших ВИПов Якутии
24.04.2017, 1:53
Желток
Московские звезды не собрали публику, но устроили скандал!
21.04.2017, 16:51
Происшествия
ВИП-рыбалка за счет государства – уголовное дело на директора госучреждения
22.04.2017, 21:17
Политика
Фотофакт
В Якутске на митинг вышло 700 человек
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Финансы
24.04.2017

Сбой в системе Сбербанка: Якутяне не могут снять деньги и провести операции

Фотофакт
Желток
24.04.2017

И вновь удивил таттинский мастер Михаил Боппосов! На этот раз поленницей

Эксклюзив
Культура & Образование
24.04.2017

Гатчина: Показ якутского фильма на кинофестивале начался со скандала

Анонс
Экология
24.04.2017

Ленские столбы. Что с ними будет – дискуссионная площадка

Столица
24.04.2017

О схеме движения маршрутного автобуса №3

Видео
Политика
24.04.2017

Тумусов озвучил в Госдуме шокирующие цифры и факты

Экономика
24.04.2017

Остался один день до начала тренингов для предпринимателей!

Желток
24.04.2017

Московские звезды не собрали публику, но устроили скандал!