Новые технологии помогают общественным наблюдателям учиться

Как уже сообщалось, на прошлой неделе состоялся обучающий семинар для общественных наблюдателей на выборах президента Российской Федерации города Якутска. В нем обширную консультацию дали заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РС(Я) Александр ВЛАСОВ и председатель Территориальной избирательной комиссии г. Якутска Алла САМОЙЛОВА. Напоминаем, в этом году впервые на выборах Президента РФ помимо наблюдателей от кандидатов будут работать общественные наблюдатели. По закону корпус общественных наблюдателей формируют Общественные палаты субъектов федерации.



А как же быть тем наблюдателям, которые проживают в улусах и городах республики? С развитием телекоммуникационных технологий это уже не проблема, обучаться можно и дистанционно. Сегодня в Доме правительства №1 была организована видеоконференцсвязь практически со всеми улусами республики. Не смогли по техническим и организационным причинам охватить наблюдателей из Булунского улуса, а столичные, как сказано выше, уже прошли очное обучение.

С напутственным словом выступил председатель Общественной палаты РС(Я) Алексей СЕРГУЧЕВ и обширную консультацию дал Александр ВЛАСОВ.

Наблюдатели с мест слушали очень внимательно, задавали вопросы. Особенно активными были те районы, где есть члены Общественной палаты. Например, наблюдатели из Усть-Майского района, где работает Наилла ДЕЙБУК и Нерюнгринского района, где работает Нэлля БИГЕЕВА.

