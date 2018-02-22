Как уже сообщалось, на прошлой неделе состоялся обучающий семинар для общественных наблюдателей на выборах президента Российской Федерации города Якутска. В нем обширную консультацию дали заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РС(Я) Александр ВЛАСОВ и председатель Территориальной избирательной комиссии г. Якутска Алла САМОЙЛОВА. Напоминаем, в этом году впервые на выборах Президента РФ помимо наблюдателей от кандидатов будут работать общественные наблюдатели. По закону корпус общественных наблюдателей формируют Общественные палаты субъектов федерации.
А как же быть тем наблюдателям, которые проживают в улусах и городах республики? С развитием телекоммуникационных технологий это уже не проблема, обучаться можно и дистанционно. Сегодня в Доме правительства №1 была организована видеоконференцсвязь практически со всеми улусами республики. Не смогли по техническим и организационным причинам охватить наблюдателей из Булунского улуса, а столичные, как сказано выше, уже прошли очное обучение.
С напутственным словом выступил председатель Общественной палаты РС(Я) Алексей СЕРГУЧЕВ и обширную консультацию дал Александр ВЛАСОВ.
Наблюдатели с мест слушали очень внимательно, задавали вопросы. Особенно активными были те районы, где есть члены Общественной палаты. Например, наблюдатели из Усть-Майского района, где работает Наилла ДЕЙБУК и Нерюнгринского района, где работает Нэлля БИГЕЕВА.
Новые технологии помогают общественным наблюдателям учиться
Как уже сообщалось, на прошлой неделе состоялся обучающий семинар для общественных наблюдателей на выборах президента Российской Федерации города Якутска. В нем обширную консультацию дали заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РС(Я) Александр ВЛАСОВ и председатель Территориальной избирательной комиссии г. Якутска Алла САМОЙЛОВА. Напоминаем, в этом году впервые на выборах Президента РФ помимо наблюдателей от кандидатов будут работать общественные наблюдатели. По закону корпус общественных наблюдателей формируют Общественные палаты субъектов федерации.