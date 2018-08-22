Новые технологии – это просто: АЭБ проводит конференцию «Машинное обучение в задачах бизнеса»

Как с помощью современных технологий увеличить прибыль, оптимизировать расходы или, например, найти новых покупателей, всего лишь проанализировав поведение людей в социальных сетях? Эти и другие вопросы обсуждают на двухдневной конференции, которую на базе Высшей школы инновационного менеджмента проводят Алмазэргиэнбанк, его дочерняя компания АЭБ-IT и Jet Info systems.

На конференции «Машинное обучение в задачах бизнеса» собрались представители крупных компаний и организаций республики.

«Мы организовали это мероприятие для бизнесменов и предпринимателей, чтобы они научились применять новые технологии, получили от этого максимальную пользу, смогли дать новый импульс своему делу, повысили эффективность при работе с клиентами. Участники конференции, уверен, почерпнут много нового, эти знания помогут при взаимодействии с партнерами, в том числе с Алмазэргиэнбанком», — отметил руководитель проектов АЭБ-IT Александр Андреев.

Представитель Jet Info systems Евгений Колесников поделился опытом реализации комплексных проектов в сфере IT, в которых применение новейших технологий способствует повышению конкурентоспособности. На конференции рассмотрены не только новейшие технологические тенденции, но и вопросы выбора оптимальных для конкретного бизнеса технологий.

В своем выступлении спикер рассказал про проекты, которые реализовала Jet Info systems для своих клиентов, на конкретных примерах показал, как с помощью современных технологий выявить динамический «золотой сегмент» покупателей, увеличить интернет-продажи, выследить воровство в магазинах, оптимизировать складские остатки.

«Мы живем и работаем в суровых климатических условиях. Для нас эффективность делопроизводства –вопрос выживания. Алмазэргиэнбанк занимается развитием корпоративного бизнеса. Но экосистема банка не замыкается только на клиентах, необходимо выходить за рамки предложенного. Конференция позволит взглянуть на мир шире, уверена, за два дня работы бизнесмены Якутии получат ответы на многие вопросы», — сообщила начальник управления развития корпоративного бизнеса АЭБ Алена Стручкова.

Отметим, что мероприятие проходит на базе Высшей школы инновационного менеджмента при главе Якутии. По словам ректора Сарданы Татариновой, сотрудничество ВШИМ и крупнейшего финансового учреждения республики сложно переоценить – Алмазэргиэнбанк регулярно проводит образовательные программы, семинары и конференции в школе. «В декабре АЭБ празднует свой 25-летний юбилей. Уверена, что наше сотрудничество будет продолжаться», — подчеркнула руководитель ВШИМ.

Компания Jet Info systems – один из крупнейших российских системных интеграторов – образована в 1991 году. Основные направления деятельности: бизнес-решения и программные разработки, ИТ- и телекоммуникационная инфраструктура, информационная безопасность, ИТ-аутсорсинг и техническая поддержка, управление комплексными проектами и др. Компания располагает 10 офисами и 2 представительствами на территории РФ и СНГ.