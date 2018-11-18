Новые подробности спасения «оленеводов на льдине»

Оленеводы, которых унесло в море на льдине с острова Большой Быковский, повторно вышли на связь. Вертолет МИ-8, вылетевший сегодня утром на их поиски, сел на дозаправку в Усть-Куйге, сообщает телеканал «Якутия 24».

«Оленеводы повторно вышли на связь. С ними все в порядке, состояние удовлетворительное. Вертолет сел на дозаправку в Усть-Куйге. В течение получаса вылетит к месту посиково-спасательных работ», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РС (Я).

Ранее телеканал «Якутия 24» сообщал, что к поиску восьми человек привлечен вертолет. 17 ноября в ГУ МЧС России по РС (Я) поступило сообщение, что восемь оленеводов унесло на льдине в море Лаптевых. Оленеводы выехали на рыбалку 17 ноября, позже, связавшись по спутниковому телефону с главой общины «Мултук», они сообщили, что их оторвало и несет в море.

Фото: ГУ МЧС РФ по РС (Я)