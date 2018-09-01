Известного оперативника Белюнаса хотят оставить еще под стражей

Не так давно, Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу майора Бронислава Белюнаса об отмене заключения под стражей. Таким образом, его двухмесячный срок содержания под стражей должен был завершиться 9 сентября 2018 года. Однако этого может не случиться.
Как стало известно, следствие по уголовному делу Бронислава Белюнаса не уложилось в отведенные им два месяца на расследование и поэтому, оно просит суд продлить оперативнику Росгвардии срок содержания под стражей.
Какое решение примет суд станет известно в ближайшее время.
СПРАВКА:
Старший оперуполномоченный боевого отделения специального отряда быстрого реагирования Управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия), участник боевых действий Бронислав Белюнас стал в июле этого года фигурантом резонансного уголовного дела. Его подозревают в следующем: похищение человека, изнасилование и насильственные действия сексуального характера.