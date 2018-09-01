АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
14
Сыро
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  62.34
 73.37
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
01.09.2018, 13:39
Происшествия
Резонанс
Известного оперативника Белюнаса хотят оставить еще под стражей
01.09.2018, 13:28
Происшествия
Эксклюзив
Резонанс
Следствие хочет арестовать имущество Николая Местникова
01.09.2018, 12:20
Столица
Александр Саввинов поприветствовал студентов Медколледжа с началом нового учебного года
01.09.2018, 12:12
Политика
Айсен Николаев выразил уверенность, что в Якутии для граждан пожилого возраста сохранятся все социальные льготы
01.09.2018, 12:04
Красота & Здоровье
Вакцина «Совигрипп» поступила в Якутию
01.09.2018, 12:00
Культура & Образование
Сахамин Афанасьев: 1 сентября – это символ начинаний, перспектив и новых возможностей!
01.09.2018, 11:57
Столица
В Якутске внедрена электронная запись на прием в дошкольный отдел
01.09.2018, 11:52
Культура & Образование
Ассоциация строителей АЯМа поздравляет с Днем знаний
01.09.2018, 11:44
ААР АЙЫЫ ИТЭҔЭЛЭ
Эксклюзив
Экологическая катастрофа Вилюя через призму религии Аар Айыы
01.09.2018, 10:27
Общество
Окружная администрация города Якутска поздравляет с Днем знаний
01.09.2018, 10:26
Общество
Руководство Якутии: С Днём знаний!
01.09.2018, 10:25
Общество
Иван Слепцов поздравляет с 1 сентября
01.09.2018, 8:29
Культура & Образование
Афиша
Международные дни документального кино в Якутске с 6 по 9 сентября
01.09.2018, 8:23
Происшествия
В Якутии действует 17 лесных пожаров
01.09.2018, 8:20
Происшествия
В Якутии произошло четыре пожара
01.09.2018, 8:00
Общество
Якутская городская дума поздравляет с Днем знаний
01.09.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный гороскоп. Суббота 1 сентября 2018
01.09.2018, 0:09
Общество
Сегодня день рождения руководителя, поэтессы, модельера и журналиста
31.08.2018, 22:43
Общество
Якутские ученые получили международную премию
31.08.2018, 21:44
Столица
Экстра
Запись в дошкольный отдел будет по предварительной записи
31.08.2018, 21:41
Происшествия
Резонанс
Дело Александра Уарова: три семьи и коммунальные долги?
31.08.2018, 21:33
Экономика
На Каскаде Вилюйских ГЭС продолжается ремонт водосбросного канала
31.08.2018, 21:30
Столица
Когда в дома жителей Якутска начнет поступать тепло
31.08.2018, 18:30
Общество
Сотрудники ГИБДД погостили на закрытии военно-спортивной смены «Суолдьут»    
31.08.2018, 18:15
Столица
В Якутске стартует ежегодный конкурс социальных проектов «Народный бюджет-2019»
31.08.2018, 18:00
Финансы
Алмазэргиэнбанк обучит вилюйских школьников основам финансовой грамотности
31.08.2018, 17:51
Общество
«Прямая линия с Айсеном Николаевым» на федеральных телеканалах
31.08.2018, 17:45
Общество
«Сахатранснефтегаз» объявляет акцию «Прощеные дни»
31.08.2018, 17:30
Общество
Начало учебного года — особое внимание к безопасности детей на дорогах
31.08.2018, 16:55
Красота & Здоровье
Проходить медосмотр перед школой или детсадом нужно не всем
31.08.2018, 16:42
Красота & Здоровье
В больницах Якутска практикуются студенты из Японии
31.08.2018, 16:25
Происшествия
Мальчики в Кангалассах смотрели YouTube до того, как произошел обвал
31.08.2018, 16:14
Спорт
Виктор Лебедев о турнире Коркина и о жизни после спорта
31.08.2018, 15:52
Происшествия
Видео
Как горел заброшенный дом на Дежнева
31.08.2018, 15:38
Происшествия
Принудительное выселение матери с сыном сопровождалось вызовами скорой и полиции
31.08.2018, 15:27
Культура & Образование
Поэтесса Наталья Харлампьева: «День рождения для меня — радость»
31.08.2018, 15:22
Экономика
Анонс
BASCONI — акция «Классный базар!»
31.08.2018, 14:55
Столица
Гигантская луна и мамонты в тумане: фото победителей конкурса «Якутск глазами горожан – 2018»
31.08.2018, 14:52
Происшествия
Резонанс
Минэкологии: Нарушителя пришлось связать, так как он орудовал ножом и схватился за топор
31.08.2018, 14:45
Происшествия
Мать с ребенком сбежали из «Центра поддержки семьи». Ведется розыск
31.08.2018, 14:36
Столица
Анонс
Как Якутск отметит День рождения (программа)
31.08.2018, 14:27
Культура & Образование
Эксклюзив
“Тихий Вилюй: алмазы и слёзы”
31.08.2018, 14:26
Экономика
Дмитрий Лопатырев — продолжатель дела отца
31.08.2018, 13:45
Происшествия
В Якутии разбойники спрятали лицо повязкой и ограбили вахтовика
31.08.2018, 13:15
Экология
Резонанс
АЛРОСА установит водоочистные сооружения в 16 наслегах Сунтарского улуса
31.08.2018, 13:00
Происшествия
Вор украл компьютер из школы в Якутии
31.08.2018, 12:48
Столица
Евгений Мишталь: Якутск –уникальный город!
31.08.2018, 12:35
Путешествия
Отели с концепцией ADULTS ONLY
31.08.2018, 12:29
Красота & Здоровье
Что темперамент мужчины расскажет о его предпочтениях в постели
31.08.2018, 12:22
Общество
Какие законы вступают в силу в сентябре
31.08.2018, 12:01
Происшествия
Прокуратура защищает права амгинцев, пострадавших от паводка
31.08.2018, 11:44
Общество
В школу – с подарком от профкома
31.08.2018, 11:38
Происшествия
В Якутии школьник погиб, упав с обрыва
31.08.2018, 11:23
Общество
Иван Слепцов: Медицина лечит человека, а ветеринария — человечество
31.08.2018, 11:08
Происшествия
В Якутии осужден капитан теплохода, утопивший в Алдане теплоход с грузом
31.08.2018, 11:05
Происшествия
Фотофакт
Экстра
Пожар в центре Якутска
31.08.2018, 10:55
Политика
Александр Тарский поддерживает Народную программу Александра Саввинова: «Молодежь Якутска за Сан Саныча!»
31.08.2018, 10:54
Происшествия
Лесные пожары продолжают терзать Якутию
31.08.2018, 10:31
Общество
Прокуратура указала «Прометею» на нарушение закона
31.08.2018, 10:19
Происшествия
Ранее судимый мужчина вымогал деньги у жителя столицы
31.08.2018, 10:07
Экология
Прогноз погоды на 1 сентября
31.08.2018, 9:51
Происшествия
В одном из магазинов Якутска завышали цены на продукты
31.08.2018, 9:51
Происшествия
В Якутске за день произошло два пожара
31.08.2018, 9:38
Экономика
Якутия получит субсидии на строительство и восстановление дорог
31.08.2018, 9:20
Финансы
Россельхозбанк повысил ставки по вкладам в долларах США
31.08.2018, 9:00
Республика
«Якутия – наш общий дом»
31.08.2018, 9:00
Экономика
Молодежный десант увидел исторические объекты «ЯТЭК»
31.08.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Пятница 31 августа 2018
31.08.2018, 0:08
Общество
Сегодня день рождения журналиста
30.08.2018, 23:20
Политика
Экстра
Справороссам не удалось выбить Ивана Шамаева с выборов
30.08.2018, 22:47
Экология
Названа дата полного очищения Вилюя
30.08.2018, 22:38
Экономика
В Сунтарском улусе открыт IT-центр и запущен оптический интернет
Архив новостей
Происшествия
1 сентября 2018, 13:39
105

Известного оперативника Белюнаса хотят оставить еще под стражей

Не так давно, Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу майора Бронислава Белюнаса об отмене заключения под стражей. Таким образом, его двухмесячный срок содержания под стражей должен был завершиться 9 сентября 2018 года. Однако этого может не случиться.

Как стало известно, следствие по уголовному делу Бронислава Белюнаса не уложилось в отведенные им два месяца на расследование и поэтому, оно просит суд продлить оперативнику Росгвардии срок содержания под стражей.

Какое решение примет суд станет известно в ближайшее время.

СПРАВКА:

Старший оперуполномоченный боевого отделения специального отряда быстрого реагирования Управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия), участник боевых действий Бронислав Белюнас стал в июле этого года фигурантом резонансного уголовного дела. Его подозревают в следующем: похищение человека, изнасилование и насильственные действия сексуального характера.

Источник: SAKHALIFE.RU
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
29.08.2018, 14:46
Происшествия
В Якутске машина сбила 8-летнего ребенка
26.08.2018, 8:51
Происшествия
Эксклюзив
Суд отклонил жалобу известного оперативника Бронислава Белюнаса
26.08.2018, 20:29
Экология
Ситуация с загрязнением рек Ирелях, Малая Ботуобия и Вилюй находятся на контроле у руководства Якутии
27.08.2018, 8:14
Колонка
Эксклюзив
Ирина Хакамада о своих чувствах к Якутии и предстоящем мастер-классе
29.08.2018, 13:39
Происшествия
Эксклюзив
Слово главы родовой общины. Госинспектор стрелял в сторону представителей общины?
26.08.2018, 22:32
Политика
Экстра
Александра Саввинова пытаются выбить из выборов из… Перми
27.08.2018, 8:32
Политика
Почему жители Пионерского должны избрать депутатом Гордумы Марианну Андрееву
27.08.2018, 8:45
Экономика
Эксклюзив
«Во всем виноват Штыров!» В чем причина задержек в Авиакомпании «Якутия»?
29.08.2018, 19:41
Колонка
Позитив
Якутская идея стала федеральным проектом
27.08.2018, 18:43
Республика
В Якутию с рабочим визитом прибыли сотрудники Управления Президента РФ
29.08.2018, 13:30
Красота & Здоровье
Для любителей лапши быстрого приготовления!
29.08.2018, 15:43
Происшествия
В Якутии осудили главного бухгалтера похоронной организации
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Столица
01.09.2018

Александр Саввинов поприветствовал студентов Медколледжа с началом нового учебного года

Политика
01.09.2018

Айсен Николаев выразил уверенность, что в Якутии для граждан пожилого возраста сохранятся все социальные льготы

Эксклюзив
ААР АЙЫЫ ИТЭҔЭЛЭ
01.09.2018

Экологическая катастрофа Вилюя через призму религии Аар Айыы

Резонанс
Происшествия
31.08.2018

Дело Александра Уарова: три семьи и коммунальные долги?

Анонс
Экономика
31.08.2018

BASCONI — акция «Классный базар!»

Анонс
Столица
31.08.2018

Как Якутск отметит День рождения (программа)

Эксклюзив
Культура & Образование
31.08.2018

“Тихий Вилюй: алмазы и слёзы”

Экономика
31.08.2018

Дмитрий Лопатырев — продолжатель дела отца