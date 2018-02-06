Новые подробности дикого нападения на фельдшера в Якутске

Утром, 5 февраля, на пульт скорой медицинской помощи города Якутска поступил вызов – «резаная рана, мужчина». Спустя 17 минут после получения вызова, сотрудники скорой помощи уже приступили к оказанию медицинской помощи пациенту. Фельдшер и медсестра почти завершили наложение повязки, как вдруг, в квартиру пациента ворвался мужчина, и, не обращая внимания на работников скорой медицинской помощи, накинулся с кулаками на больного.

Фельдшер инстинктивно, по долгу службы, хотела заслонить пациента, чтобы предотвратить дальнейшие травмы, но тут же получила от мужчины сильный удар кулаком по голове. Медсестра, находившаяся в момент нападения на коллегу позади пациента, травм не получила, и, своевременно среагировав, сообщила о случившемся в полицию. Услышав звонок медсестры в полицию, мужчина обрушил поток нецензурной брани на медсестру, и спешно покинул помещение, скрываясь с места преступления. Медсестра заперла дверь квартиры пациента, и продолжила оказание помощи пациенту, несмотря на испытанный ранее стресс.

У фельдшера станции скорой медицинской помощи диагностированы: сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей лица, травма шейных позвонков. Побои документально зафиксированы, написано заявление в полицию.

Напомним, этот случай – далеко не единственный. В прошлом году карета скорой помощи была обстреляна из автоматического карабина. Медикам чудом удалось спастись. Министерство здравоохранения Якутии призывает уважительно относиться ко всем медицинским работникам, ведь не только медицина должна быть вежливой, но и сам общество.