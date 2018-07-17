Новые победы якутского силача

Спортсмен-экстремал Евгений Иванов теперь известен не только в Якутии.

Универсальный атлет из Намского улуса добивался побед на соревнованиях по пауэрлифтингу, мас-рестлингу и силовому многоборью. В этом году Евгений получил приглашение принять участие в турнирах по поднятию камня в двух сибирских республиках.

Первые соревнования прошли 29 июня в рамках XVI Межрегионального народного праздника «Эл Ойын-2018» на Алтае. «Народные празднества на Алтае и в Тыве очень схожи и по сценарию, и по духу на наш ысыах. Здесь собираются люди со всей республики и, как и у нас, организуют концерты, соревнования, собираются народные умельцы. Очень популярны на праздниках конные скачки, соревнования по национальной борьбе, стрельбе из лука и поднятию тяжестей», — делится впечатлениями Евгений.

В селе Улаган, где состоялся народный праздник и турнир «Кодургэ Таш» — поднятие камня, Евгений Иванов уверенно занял первое место. «Участников было много, соревнования проходили в трех весовых категориях. Спортсменам давалось по 5 минут и по три попытки. За отведенное время нужно было поднять максимально тяжелый камень. В первой попытке я взял вес в 142 кг, затем поднял камень в 173 кг, а в третьей попытке не смог справиться с весом 187 кг. Хотя мой личный рекорд в Якутии был камень в 200 кг. Но все же этого результат мне хватило, чтобы стать первым на турнире».

А уже 15 июля якутский атлет состязался в столице Тувы Кызыле в рамках праздника «Наадым». «Правила здесь были другие – нужно было поднять поочередно камни и погрузить на постамент – бочку. Первый камень был весом в 140, затем 150, 156 и 183 кг. Я был единственный, кто справился с этим заданием и в итоге одержал победу. Хотя, если честно, здесь не было так много участников. Всего на турнире свои силы показали около 10 атлетов». Этот результат, кстати, стал рекордным для республики Тыва.

«Давно хотел посетить эти замечательные края, — рассказывает Евгений, — запланировал все заранее и очень рад, что удалось выполнить задуманное. Мы сначала на самолете долетели до Новосибирска, потом пересели на автобус до Горно-Алтайска, потом маршрутки, такси, поезд. В общем, набрались впечатлений. Вдвойне радостно от того, что успешно завершил соревнования и достойно отстоял честь силачей из Якутии. На Алтае и в Туве очень развит туризм. На национальных праздниках было много гостей из регионов России и зарубежных стран. Хотя могу сказать, что наш ысыах, наверное, будет масштабнее и организованнее как единое действо. На Алтае мне удалось совершить восхождение на перевал Кату-Ярык. Горы поражают красотой и просто завораживают. В Тыве тоже великолепная природа, мне довелось посетить озеро Азас, отдохнуть и порыбачить».

Далее Евгений продолжит свой путь до Благовещенска, где ему предстоит выступить на турнире по пауэрлифтингу «Открытый Кубок Восточной Азии». Пожелаем ему удачи!