Новые ориентиры развития лесной науки и лесного хозяйства Якутской ГСХА

Ранее мы публиковали о том, что с 8-11 августа 2018 года в Устьянском районе Архангельской области проходит IV Чемпионат России «Лесоруб XXI века». Чемпионат стал уже традиционным и прочно занял свое место в календаре знаковых событий лесопромышленного комплекса России, а также ряда зарубежных стран. Если в III Чемпионате, 2017 года, участие принимала одна зарубежная команда – из Бельгии, то в 2018 году, в число 51 команды – участницы, вошли команды из Швеции, Финляндии и Норвегии.

Более того, с этого года Чемпионат получил статус «Национального события», и включен в топ-200 лучших событийных проектов России, национального календаря событий, созданного по инициативе Министерства культуры РФ, победив в жесткой борьбе, с конкурсом 8 проектов на место.

Чемпионат был очень насыщенным, с утра 8 августа на лесной делянке начались тренировки участников соревнований, а вечером, в Центре лыжного и горнолыжного спорта Малиновка состоялось торжественное открытие Чемпионата. Были представлены все участники, как командного, так и личного зачета, а также судейская коллегия, состоящая из представителей фирм-производителей лесных машин и их дилеров, также, в качестве независимых судей, представителей ведущих политехнических вузов, осуществляющих подготовку кадров для лесной отрасли. В этом году независимые судьи представляли Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова, Петрозаводский государственный университет, Якутскую государственную сельскохозяйственную академию и Вологодскую государственную молочнохозяйственную академию имени Н.В. Верещагина.

9 августа на лесной делянке, недалеко от Малиновки, развернулись основные события Чемпионата – непосредственно соревнования, а также выставки лесной техники и расходных материалов, демо-шоу и конкурсы, инновационные разработки фирм-партнеров Чемпионата.

На площадках пяти номинаций соревнований Чемпионата – конкурсов профессионального мастерства операторов харвестеров, форвардеров, гидроманипуляторов, фронтальных погрузчиков, экскаваторов выступили представители 51 команды и 51 индивидуальный участник. Основные соревнования продлились два дня – 9 и 10 августа. А 11 августа, в номинациях харвестеров, форвардеров, и гидроманипуляторов, состоялась битва чемпионов – операторов, занявших на Чемпионате 2017 года призовые места.

После завершения битвы чемпионов – операторов харвестеров, на этой площадке сразились в мастерстве в упражнениях по замене пильной цепи, точности валки деревьев, а также скорости обрезки сучьев и раскряжевки чемпион мира среди вальщиков леса 2012 года Александр Соколов и победитель Чемпионата среди операторов харвестеров. Данное соревнование было организовано компанией «Блаунт» и привлекло большое количество зрителей, а его итоги показали, что и вальщиков леса рано списывать со счетов. Замену пильной цепи на бензиномоторной пиле Александр Соколов выполнил за 12 секунд – почти в 3 раза быстрее, чем результат на харвестерной головке. Не оказалось ему равных и по точности валки, правда в ущерб времени – 104 секунды, против 15. А вот в скорости обрезки сучьев и раскряжевки модельного участка ствола вальщик и харвестер показали практически равные результаты, соответственно 16 и 14 сек.

После завершения соревнований, днем 11 августа на лесной делянке, состоялся круглый стол «Чемпионат 2019 – новые идеи», на котором члены судейской коллегии и представители участников соревнований, производителей техники обсуждали итоги IV Чемпионата и перспективы на 2019 год.

Активное участие в Чемпионате приняли представители ЯГСХА – профессора кафедры «Технология и оборудование лесного комплекса» И.В. Григорьев, О.А. Куницкая, А.А. Тамби.

Они выступили в качестве старших судей судейских бригад конкурсов профессионального мастерства операторов форвардеров (И.В. Григорьев, О.А. Куницкая) и фронтальных погрузчиков (А.А. Тамби), а также старших судей битвы чемпионов (О.А. Куницкая) и соревнования вальщик против харвестера (И.В. Григорьев, А.А. Тамби).

Насыщенная деловая программа Чемпионата позволила достичь ряда предварительных договоренностей о сотрудничестве фирм-производителей лесной техники и их дилеров с факультетом Лесного комплекса и землеустройства Якутской ГСХА, и их поддержке в развитии материально-технической базы учебного процесса.

Можно отметить, что ЯГСХА прочно заняла свое место, в качестве ведущего политехнического вуза, осуществляющего подготовку кадров для лесного комплекса, а также центра лесопромышленного консалтинга Республики Саха (Якутия).