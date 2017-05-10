Новые образовательные программы СВФУ магистратуры прошли аккредитацию

фото: Мичил ЯКОВЛЕВ / из архива редакции корпоративных медиа СВФУ

Северо-Восточный федеральный университет получил аккредитацию новых образовательных программ магистратуры. Приказ о переоформлении свидетельства о государственной аккредитации опубликован на сайте Министерства образования и науки России 3 мая, сообщают в Департаменте обеспечения качества образования СВФУ.

Экспертиза Рособрнадзора неаккредитованных программ магистратуры проводилась с 10 по 14 апреля. В 2017 году аккредитацию прошли 15 основных профессиональных образовательных программ. Среди них 11 программ магистратуры, одна программа специалитета головного вуза и три – филиала СВФУ в городе Анадыре.

Как сообщили в департаменте, экспертиза проводится по каждой программе, а решение принимается по укрупненной группе направлений и специальностей. В случае, если не аккредитуется одна программа, то закрываются все программы, реализующиеся по данной укрупненной группе.

Экспертиза рассматривает соответствие требованиям ФГОС – содержание, качество подготовки обучающихся. «Аккредитация является официальным свидетельством компетентности осуществлять образовательную деятельность. Для университета это означает большую ответственность», – подчеркивает директор Департамента обеспечения качества образования СВФУ Татьяна Третьякова.

Добавим, что СВФУ ежегодно увеличивается количество программ магистратуры. Если в 2015-2016 учебном году общее количество программ достигало до 86, то в 2016-2017 году осуществляется подготовка по 37 направлениям, в рамках которых реализуется 120 магистерских программ.