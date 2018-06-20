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Столица
20 июня 2018, 20:26
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Новые назначения в мэрии Якутска

Олег Неустроев назначен руководителем Управления Центрального округа города Якутска

Сегодня, 20 июня, на должность руководителя Управления Центрального округа города Якутска назначен Олег Неустроев.

Олег Владимирович Неустроев родился 7 августа 1965 года в поселке Дружина Абыйского района. В 1983-1985 годах служил в рядах Советской Армии. В 1988 году окончил Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (ГЦОЛИФК) в городе Москва по специальности «Преподаватель физической культуры».

В 2002 году окончил Академию труда и социальных отношений в городе Москва по специализации «Управление персоналом».

Трудовую деятельность начал в 1989 году. Работал учителем и организатором Белогорской средней школы. За трудовые годы он был секретарем РК ВЛКСМ Абыйского района, директором ДЮСШ и Белогорской средней школы, главой администрации п. Белая Гора. Затем трудоустроился заместителем главы администрации Абыйского района, потом стал директором Центра занятости.

 

Леонид Бястинов назначен руководителем Управления Сайсарского округа города Якутска

 Сегодня, 20 июня, на должность руководителя Управления Сайсарского округа города Якутска назначен Леонид Дмитриевич Бястинов.

Справка:

Родился 16 марта 1979 года в селе Харбалах Алексеевского района Якутской АССР. В 2001 году успешно завершил обучение историко — юридического факультета Якутского государственного университета.

С 2001 по 2006 года работал в системе образования.

В 2006 году избран Председателем ТСЖ «Ломоносова 2004», куда входит два многоквартирных дома.

В 2011 году стал Исполнительным директором Товарищества собственников жилья «128 квартал».

С 2012 по 2013 годов — Первый заместитель руководителя ГБУ «Региональное агентство энергоресурссбережения и капитального ремонта многоквартирных домов».

С 2013 по 2017 годов – Генеральный директор ООО УК «Альтаир».

В 2017 году назначен исполнительным директором ООО «АльтЭко».

В 2016 году окончил Российскую Академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

 

 

Источник: Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска.
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