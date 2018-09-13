Новые кадровые назначения в мэрии Якутска: и что этих людей связывает?

ИГ «В Якутии.ру» сообщает о кадровых назначениях в новой мэрии Якутска:

Только что ИГ «В Якутии.ру» стало известно, что новым пресс-секретарем в новой мэрии или лично новой мэра станет, если уже не стал, известный тележурналист Алексей Толстяков.

Ранее, насколько помнится, он работал в Мининвестразвития — в пресс-службе министра — уроженца Чурапчинского улуса — Антона Сафронова.

По информации источников «В Якутии.ру«, ответственным за кадровую политику Окружной администрации, вероятнее всего, в качестве заместителя мэра-руководителя аппарата может стать бывший главный кадровик ДП-1 Андрей Мартынов.

Хотя, по отдельным данным, поступавшим к нам ранее, он претендовал на пост руководителя Департамента ветеринарии МСХ — вместо недавно — аккурат ко Дню ветеринара — освобожденной с должности уроженки Чурапчинского улуса Ларисы Макаровой, так как по своему образованию является ветеринаром.