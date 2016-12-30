Новые кадровые назначения Егора Борисова

Назначить ХАРЛАМПЬЕВА Гаврила Игоревича заместителем председателя Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по занятости населения.
Назначить КОНДРАТЬЕВА Эдуарда Владимировича заместителем министра образования и науки Республики Саха (Якутия), освободив от должности первого заместителя министра образования Республики Саха (Якутия).
Назначить СЕМЕНОВУ Елену Николаевну заместителем министра образования и науки Республики Саха (Якутия), освободив от должности заместителя министра образования Республики Саха (Якутия).
Назначить ШИПИЦЫНА Юрия Александровича заместителем министра образования и науки Республики Саха (Якутия), освободив от должности первого заместителя министра профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики Саха (Якутия).
Глава
Республики Саха (Якутия) Е.БОРИСОВ
30 декабря 2016 годаcomments powered by HyperComments