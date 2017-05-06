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Общество
6 мая 2017, 12:42
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Новые имена воинов из Якутии увековечат на Ржевской земле

Спустя 72 года, прошедших со Дня Победы,  среди нас все еще остаются те, кто так и не узнал о судьбе своих дедов, отцов, братьев и сыновей, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны.

Сегодня у потомков солдат, сложивших свои головы на полях сражений,  есть надежда получить весточку с мест кровопролитных боев. Над этой нелегкой задачей много лет  трудятся многочисленные поисковики, а в уникальной поисковой экспедиции «Калининский фронт», которая развернулась в Тверской области  Ржевского района  у деревни Кокошкино, в числе полутысячи поисковиков, принимают участие якутяне.

Как рассказывает командир поискового отряда «Полярная звезда» Ирина Григорьева, прибывшая в поисковой лагерь вместе с десятью подопечными из Якутии, работа идет большая. «Наша цель – найти останки воинов и идентифицировать их. Здесь, на земле подо Ржевом  погибли  якутяне, не все из них найдены, мы надеемся отыскать любые их следы», — говорит командир «Полярной звезды».

В ходе поисковых операций отряды находят не только боевые единицы – патроны, гильзы, но и разную солдатскую утварь – котелки, фляжки, сосуды, лопатки. Все, что обнаружили поисковики, прибывшие  из республики, заберут с собой в местные музеи.

«То, что молодые ребята из Якутии трудятся в поисковых отрядах, говорит о том, что наше молодое поколение уже вплотную коснулось темы великого подвига наших дедов. Это свидетельство правильного  направления  по воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма и безмерного уважения к памяти о подвиге всего  нашего народа», — отметил постпред Якутии Юрий Куприянов во время визита в поисковой лагерь.

Постпред также сообщил, что в ходе поисковой работы, проведенной за последнее время, выяснилось, что 212 фамилий бойцов из Якутии, пропавших без вести на Ржевской земле, не упомянуты ни в Книге памяти республики, ни на мемориале воинам-якутянам в деревне Филькино Ржевского района Тверской области. «На уровне Правительства Якутии будет рассмотрен вопрос о расширении памятного монумента воинам-якутянам и увековечивании имен наших земляков на гранитных плитах у полей сражений», — сказал Юрий Куприянов.

Впервые в этом году в Ржевский район прибыла еще одна группа поисковиков из Якутии. Виктор Иванов, Афанасий Николаев и Дмитрий Филиппов в ходе своей поисковой деятельности в рядах отряда «Броня» поднимают останки бойцов в местах, где зимой 1942 года вела боевые действия 326-я стрелковая дивизия, в которой каждым десятым воином был якут. Накануне Дня Победы поисковики обнаружили останки  красноармейца и смогли идентифицировать  их благодаря хорошо сохранившемуся жетону.

Справка:

В работе экспедиции «Калининский фронт» принимают  участие   около 500 человек: как опытные, так и начинающие поисковики из 39 регионов России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья, военнослужащие 90-го отдельного специального поискового батальона Министерства обороны Российской Федерации.

 За период с 26 апреля 2017 года до сегодняшнего дня  поисковики уже  подняли из земли останки более 100 солдат и офицеров Красной Армии. Каждые несколько часов приходит информация об обнаруженных находках. 19 медальонов и ладанок удалось поднять поисковикам, 6 медальонов удалось прочитать. Все находки отдают на экспертизу представителям Всероссийского поискового информационного центра, а это означает, что количество прочитанных медальонов может увеличиться в ближайшее время. Установлены имена бойцов Красной Армии, погибших под Ржевом во время боёв 1942-1943годов. Экспедиция организована Российским военно-историческим обществом и Общероссийским общественным движением по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» при содействии Министерства обороны Российской Федерации, МЧС России и Правительства Тверской области.

Главная задача проекта — привлечение молодежи к работе по увековечению памяти о павших защитниках Родины. В рамках учебной программы «Школа поисковика» для подростков — членов поисковых отрядов пройдут занятия по военной археологии, оформлению поисковой документации, работе с интернет-сайтом Всероссийского информационно-поискового центра. Ребята научатся обращаться с щупом и металлодетектором, читать солдатские медальоны, узнают от антропологов особенности строения скелета человека и на практике научатся применять полученные знания.

В ходе экспедиции «Калининский фронт» в деревне Кокошкино Ржевского района в 2016 году поисковики обнаружили останки 241 бойца и командира Красной Армии. По итогам поискового сезона 2016 года удалось установить судьбы более 100 бойцов. Все обнаруженные воины были захоронены с воинскими почестями.

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Источник: Анастасия Диденко, пресс-служба Постоянного Представительства Республики Саха (Якутия) при Президенте РФ.
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