Новые фото Натальи Строевой с «Мисс Мира»

Наша красавица в плотном расписании конкурса «Мисс Мира -2018» находит время поделиться фотографиями со своими болельщиками в Instagram:

Сегодня посетили музеи @fcbarcelona.001 ⚽️ и @nba 🏀 в городе Хайнань! Готовимся к спортивному этапу 😄 🧗🏻‍♀️🏊🏻‍♀️⛹🏻‍♀️

⠀

Прошу вас распространить информацию о том, что MissworldVOTE.com — это сайт, который никак не связан с официальным голосованием @missworld , проголосовать за меня вы можете 4 способами:

✅1. Подписаться и поставить 👍 на страницу Miss World — Russia на Facebook

✅2. Голосовать на сайте missworld.com, нажав на “Vote” (Необходимо зарегестрироваться на сайте ❗️, помочь вам сможет фан-страница @missworldrussia2018_ (Спасибо, что вы помогаете 💋))

✅3. Скачать приложение Mobstar, найти в поиске “Natalya Stroeva”, подписаться и ставить “YES” на фото, листая их вправо 👉🏻 Я стараюсь ежедневно выкладывать контент, так что ваша активность под каждой публикацией очень важна ❤️

❤️4. Голосовать на сайте Model Power Live по ссылке (лучше открывать с мобильных устройств): https://nsvote.onemyair.com/en/?id=1, найти Наташу и поставить 👍

🇷🇺Поддержим Россию вместе🇷🇺

❤️СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ ЗА ВАШУ НЕВЕРОЯТНУЮ ПОДДЕРЖКУ ❤️