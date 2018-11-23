Новые фото Натальи Строевой с «Мисс Мира»

Наша красавица в плотном расписании конкурса «Мисс Мира -2018» находит время поделиться фотографиями со своими болельщиками в Instagram:
💥TOP30 «TOP MODEL MISS WORLD 2018» 💥 — написала Наталья, после того, как вошла в 30-ку топ-моделей конкурса.
🌺 Happy Town 🌺
Сегодня посетили музеи @fcbarcelona.001 ⚽️ и @nba 🏀 в городе Хайнань! Готовимся к спортивному этапу 😄 🧗🏻♀️🏊🏻♀️⛹🏻♀️
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Прошу вас распространить информацию о том, что MissworldVOTE.com — это сайт, который никак не связан с официальным голосованием @missworld , проголосовать за меня вы можете 4 способами:
✅1. Подписаться и поставить 👍 на страницу Miss World — Russia на Facebook
✅2. Голосовать на сайте missworld.com, нажав на “Vote” (Необходимо зарегестрироваться на сайте ❗️, помочь вам сможет фан-страница @missworldrussia2018_ (Спасибо, что вы помогаете 💋))
✅3. Скачать приложение Mobstar, найти в поиске “Natalya Stroeva”, подписаться и ставить “YES” на фото, листая их вправо 👉🏻 Я стараюсь ежедневно выкладывать контент, так что ваша активность под каждой публикацией очень важна ❤️
❤️4. Голосовать на сайте Model Power Live по ссылке (лучше открывать с мобильных устройств): https://nsvote.onemyair.com/en/?id=1, найти Наташу и поставить 👍
🇷🇺Поддержим Россию вместе🇷🇺
❤️СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ ЗА ВАШУ НЕВЕРОЯТНУЮ ПОДДЕРЖКУ ❤️
Новый отель и новый город! 🎑
С температурой в +30*С я совершенно забыла про наступающую рождественскую атмосферу🎄Как же было приятно моей северной душеньке увидеть наряженную елочку и новогодние украшения 🙆🏻♀️😻❤️
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Спасибо @missworld , @miss_russia_org и @missyakutia за невероятные возможности, незабываемые впечатления и эмоции, которые я испытываю ежедневно,и буду вспоминать всю свою жизнь! ❤️ Благодарна прошлому и безмерно рада настоящему!
Давайте поддержим Наталью!