Новые экспонаты в день памяти и скорби – в дар Якутскому музею

Сегодня, в день памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны, 22 июня 2018 года, состоялась официальная передача военной реликвии воина-якутянина Васильева Иннокентия Дмитриевича Якутскому музею им. Ем. Ярославского.

22 июня — День памяти и скорби, установленный указом президента РФ от 8 июня 1996 года. Эту дату отмечаем как День памяти, День гордости и скорби о тех, кто не пожалев жизни, не вернулся с кровавых полей сражений за свободу и независимость Родины.

Четыре долгих года длилась самая разрушительная, самая кровопролитная война в истории человечества, унесшая миллионы жизней, разбившая миллионы судеб, осиротившая миллионы детей. Это было одно из тягчайших испытаний, когда-либо пережитых страной.

Более шестидесяти двух тысяч якутян ушли на фронт, на смертельную схватку с сильным и коварным врагом, и каждый второй из них не вернулся домой. Якутяне плечом к плечу с воинами других народов Советского Союза защищали Родину от фашистских врагов. Прославились как меткие стрелки-снайперы, миномётчики, артиллеристы и отважные воины.

На официальной передаче с приветственным словом выступили:заместитель директора Якутского музея им. Ем. Ярославского Айталина Решетникова, ВРИО военного комиссара РС(Я) полковник запаса Аркадий Саввинов и президент Якутской республиканской общественной организации «Ньурбакаан» Алевтина Николаева.

Также вручили медаль «За Победу над Японией» ветерану Великой Отечественной войны Андрееву Владимиру Ильичу.

На этом мероприятии приняли участие сотрудники Военного комиссариата РС(Я), призывники и члены общества «Ньурбакаан».