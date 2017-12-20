Новые дороги: Более 85 км федеральных дорог появилось на Дальнем Востоке

Подведомственное Росавтодору ФКУ ДСД «Дальний Восток» выполнило программу строительства и реконструкции этого года. Работы завершены на 7 объектах – участках федеральных автомобильных дорог А-370 «Уссури» Хабаровск – Владивосток, А-360 «Лена» Невер – Якутск, Р-504 «Колыма» Магадан – Якутск и подъезда к границе с КНР от А-360 «Лена» – общей протяженностью 85,5 км и 744,4 пог. м искусственных сооружений.

В Дальнереченском районе Приморского края в эксплуатацию введен 13-километровый участок трассы А-370 «Уссури». После реконструкции его пропускная способность увеличилась вдвое – с 6 тыс. до 14 тыс. автомобилей в сутки.

На автодороге А-360 «Лена» движение открыто на двух объектах: 20-километровом участке в Мегино-Кангаласском улусе Республики Саха и 9-километровом участке в районе г. Тынды в Амурской области. Они соответствуют параметрам III категории с асфальтобетонным покрытием, двумя полосами движения и шириной проезжей части 7 м. В целом, в ходе реконструкции на дорогах построены 3 моста и 27 водопропускных труб.

В Амурской области также введен в эксплуатацию 11-километровый участок подъезда к границе с КНР от А-360 «Лена» (с 0 по 11 км). Построенная дорога пролегает по новому направлению: в обход населенных пунктов Сковородинского района от федеральной трассы Р-297 «Амур» до существующей подъездной дороги к границе с КНР, обеспечивая также подъезд к г. Сковородино.

На федеральной автомобильной дороге Р-504 «Колыма» работы по строительству и реконструкции завершены на 3 объектах. Так, на участке с 632 по 662 км в Томпонском районе Республики Саха (Якутия) возведены 3 моста и 61 водопропускная труба. 30-километровый участок дороги соответствует параметрам IV категории с щебеночно-песчаным покрытием и шириной проезжей части 6 м, при этом его пропускная способность увеличилась с 450 до 930 автомобилей в сутки.

В Магаданской области ФКУ ДСД «Дальний Восток» завершило реконструкцию 2 мостов общей длиной около 130 пог. м: на км 1803+630 (через р. Левая Хета) и км 1695 (через руч. Раздельный).

Справка:

Кроме того, в рамках программы ремонта 2017 года ФКУ ДСД «Дальний Восток» привело в нормативное состояние 44,5 км федеральных автодорог, а также 4 мостовых сооружения общей длиной 242, 7 пог. м в Амурской области.