Новую постановку ТЮЗ зрители признают уроком мужества и патриотизма

В декабре 2016 г. в День неизвестного солдата и в День Героев Отечества состоялись премьерные показы спектакля «Симэлийбэт суол» («Незабвенная тропа»). Сценарий написан Александрой МАРИНИЧЕВОЙ по книге Ивана ЧЕРКАШИНА, постановка заслуженого деятеля искусств Александра ТИТИГИРОВА.

Поднятая в спектакле тема – одна из самых болевых точек в истории современной России. «Театр – трибуна, с которой можно многое сказать миру…» Каждое слово со сцены проникало в самое сердце. Артисты, играющие в этом спектакле – Федот ЛЬВОВ, Дьулустан СЕМЕНОВ, Юрий АФАНАСЬЕВ, Мария ДАНИЛОВА, из поколения 80-х, они передавали историю своих сверстников. По мнению зрителей премьерного показа его необходимо показывать подрастающему поколению, потому что в нем отражена правда жизни, без прикрас и преувеличений.

По приглашению улусов артисты вместе с автором И.Черкашиным посетили с постановкой с.Майя Мегино-Кангаласского улуса, с. Хатырык Намского улуса, с.Тит –Арыы и Улахан-Аан Хангаласского улуса . На спектакли всегда приглашались воины-интернационалисты. И каждый раз в конце спектакля зрители вставали и приветствовали и артистов, и своих земляков — участников военных действий

Глава Якутии Егор Борисов объявил 2017 год «Годом молодежи». Решение принято в целях привлечения внимания к вопросам молодежи, молодых семей и молодых специалистов, поддержки инициатив молодежи. В с.Улахан-Аан Хангаласского улуса постановкой Театра юного зрителя дан старт Году молодежи в районе. И символично, и представительно, ведь костяк театра составляет молодежь: уже ставшие известными режиссеры Динислам ТУТАЕВ, Алексей АМБРОСЬЕВ и актеры. Главный режиссер театра Александр Титигиров поздравил всех с началом нового года, в котором состоится много интересных событий, рассказал о планах театра, которому в этом году исполняется 25 лет.

С 6 по 27 февраля со спектаклем «Симэлийбэт суол» театр выезжает на длительные весенние гастроли в Верхне-Вилюйский, Сунтарский, Мирнинский, Ленский районы.