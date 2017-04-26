Новостройки могут отключить за долги застройщиков

«Якутскэнерго» информирует жителей Якутска о том, что объекты 9 организаций, занимающихся строительством многоквартирных жилых домов, могут остаться без электроснабжения. Суммарный долг застройщиков этих домов за потребленную электрическую энергию и тепло превысил 11 млн рублей. «Якутскэнерго» ведет претензионную работу в арбитражном суде и может прибегнуть к отключению строительных площадок.

Наиболее крупная сумма задолженности у ООО «Алмазинвестстрой» – 2,4 млн рублей. В частности, застройщик не расплатился за энергоресурсы, потребленные при возведении многоквартирного дома на ул. Жорницкого, 7/33. Объект не сдан в эксплуатацию, но заселение новостройки уже началось. В подобных случаях собственники квартир могут столкнуться с целым рядом проблем. До полного погашения долгов дом не может быть официально принят в эксплуатацию. Кроме того, ресурсоснабжающая организация, чтобы побудить компанию-застройщика погасить задолженность, вправе ввести ограничение режима энергопотребления вплоть до полного отключения. Чтобы избежать такой ситуации, «Якутскэнерго» рекомендует всем потенциальным покупателям квартир в новостройках обращать внимание на выполнение застройщиком своих обязательств по оплате энергоресурсов.

Всего по республике энергетики подали 11 исков о взыскании задолженности с компаний-застройщиков на общую сумму 4,9 млн рублей. Судебные решения уже вынесены по 8 искам на сумму 2,4 млн рублей, исполнительные листы находятся в службе судебных приставов.