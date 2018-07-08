Новому руководству не досталось наград на 20-летие «Алмазов Анабара»

«Алмазы Анабара» отметили свое 20-летие. Компанию поздравил с юбилеем врио главы республики.

20 лет назад началась славная история якутской компании «Алмаза Анабара», которая сегодня добывает 4 процента алмазного сырья в мире и более 13 процентов – в группе компаний «АЛРОСА».



Выступая 7 июля в местности «Үс Хатыҥ», временно исполняющий обязанности главы Якутии Айсен НИКОЛАЕВ вспомнил о тех, кто стоял у истоков предприятия и продвигал идею добычи россыпных алмазов в анабарской тундре.

Это Николай Егорович АНДРОСОВ, который ходил с кипой бумаг, подписывал их, рассказывал о том, какие перспективы будут у компании.

«Тогда мало кто верил этому. Но люди могут всё. Талант Матвея Николаевича ЕВСЕЕВА, провидческие способности тогдашнего главы Анабарского улуса Николая Андросова помогли буквально на пустом месте в тундре создать предприятие, которое через 20 лет является одним из столпов экономики республики», – подчеркнул Айсен Николаев.

За эти годы на месте первых временных жилищ в среднем течении речки Маят построены рабочие посёлки, проложены дороги, возведены мосты через своенравные северные реки, вдоль побережий которых расположились алмазные россыпи.

Лидер республики сказал особые слова благодарности работникам компании за их труд, который обеспечивает мощь не только родной республики, но и всей России. «Уверен, что «Алмазы Анабара» будут одним из самых ярких бриллиантов Группы компаний «АЛРОСА», – подчеркнул Айсен Николаев. За заслуги в области алмазной промышленности, вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетний добросовестный труд врио главы вручил государственные награды и почётные звания. Звание «Заслуженный геолог Республики Саха (Якутия) присуждено ведущему геологу геологического управления АК «Алмазы Анабара» Анатолию КОНДРАТЬЕВУ, «Заслуженный горняк Республики Саха (Якутия)» – начальнику цеха россыпи «Эбелях» прииска «Маят» Анатолию ВЕРХОВЦЕВУ, Грамота Главы Якутии вручена механику прииска «Молодо» Максиму ПЕТРОВУ и другим.

Обычно при юбилее компании награждают руководство. Но в данном случае новым руководителям, два года назад водруженным на все готовое, ничего не досталось…

