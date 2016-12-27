Новогоднюю елку для республиканского дома престарелых поддержали земляки из Нью-Йорка

Общественная палата города Якутска при поддержке Окружной администрации и родительской общественности столицы 27 декабря организовала новогоднюю елку в Республиканском доме-интернате для престарелых и инвалидов.

На елку были приглашены артисты и школьники, которые выступили с поздравительными номерами. Специально для проживающих в доме-интернате был организован благотворительный фуршет на средства, собранные горожанами и земляками из Якутии, живущими в других странах.

«Сегодня по инициативе Общественной палаты города мы организовали фуршет. Предложение поступило от наших соотечественников Дины Иманитовой и Елены Бурлаковой, живущих в Нью-Йорке. У них там есть организации, которые на пожертвованные средства проводят подобные мероприятия. А поскольку о деятельности Республиканского дома-интерната для престарелых и инвалидов в сми и социальных сетях в последнее время вышло много информационных поводов, они вышли на нас с предложением организовать благотворительный фуршет и прислали для этого средства в размере 550 долларов. Общественная палата и Окружная администрация города Якутска поддержали идею, добавили свои средства и средства собранные общественностью, и вот, мероприятие состоялось», — рассказал член Общественной палаты г. Якутска, руководитель рабочей группы по общественному контролю и обращению граждан Александр Захаров – ЯКНК.

«Мы хотим поблагодарить руководство города, родительскую общественность, студентов и коллектив дома-интерната за то, что поддержали и помогли реализовать идею», — говорит председатель родительского совета г. Якутска, член Общественной палаты г. Якутска Туяра Колесова.

Стариков поздравил Дед Мороз. Для них были проведены викторины с загадками, в качестве награды были вручены сувениры и ценные призы.

«В доме-интернате сегодня проживает 151 человек. Старики радуются вниманию и заботе. Большое вам спасибо», — говорит и.о. директора Республиканского дома-интерната для престарелых и инвалидов Нюргустана Румянцева.