«Дом дружбы народов им. А.Е.Кулаковского приглашает ваших детей на новогоднее детское представление – новогодняя сенсация! «Тайна волшебных часов».

Что может быть лучше, чем устроить красочный праздник для детей и подарить им массу ярких впечатлений, радостных незабываемых воспоминаний. Сказочная атмосфера веселья, доброты будут на протяжении всего детского утренника, где дети и их родители получат море позитива и океан красочных эмоций. Ну и конечно же, в Новый Год, никак не обойтись без волшебства и чудес, которые подарит наше детское представление, где пять веселых забавных гномиков увлекут вас в сказочный мир, в котором пройдя множество преград и испытаний наши герои исполнят заветное желанье своих юных друзей.

ПРИХОДИТЕ РАСКРЫТЬ ТАЙНУ ВОЛШЕБНЫХ ЧАСОВ!!!

ПРЕМЬЕРА состоится 22 декабря в 11:00 и 14:00!

27 по 30 декабря – 11:00, 14:00

2 по 7 января – 11:00, 14:00

Цена билета: 350рб