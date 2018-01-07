Новогодняя елка Виктора Федорова

Сегодня в «Доме дружбы народов имени А.Е. Кулаковского» народный депутат РС(Я) Виктор Федоров собрал детей своего избирательного округа на новогоднее представление «Переzamorozka. Чудеса волшебной магии».

В декабре Виктор Федоров выступил с инициативой к жителям округа украсить свои подъезды в преддверии Нового Года, которую поддержали более 50 домов и в качестве подарка получили приглашение на новогоднее представление.

Гостей новогоднего представления ждали дед мороз и снегурочка, веселые конкурсы, фотографирование и сладкие подарки. Ребята оказались в настоящей новогодней сказке и смогли вдоволь повеселиться, все остались довольны мероприятием. Новый год – праздник, объединяющий абсолютно всех, который делает людей добрее и милосерднее. Праздник, дарующий главное – веру в чудеса.