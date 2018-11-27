Новогодняя цирковая сказка «Снежная королева»

Новогодние праздники – время чудес и самых добрых историй. Государственный цирк РС (Я) им. Марфы и Сергея Расторгуевых с радостью сообщает, что в дни новогодних каникул, с 27 декабря по 13 января на арене цирка состоится новогоднее цирковое представление «Снежная королева», созданное по мотивам легендарной сказки Ганса Христиана Андерсена.

В традиционном новогоднем представлении в этот раз вас ждут знакомые с детства герои и новые сюжетные повороты, с участием современных мультгероев, неповторимая сказочная новогодняя атмосфера, невероятные цирковые трюки!

Яркие костюмы, превосходные акробатические номера, массовые жонглирования, завораживающие воздушные гимнасты, дрессированные животные: символ года — яркая свинка; изящная лиса; северный благородный олень; добрая пони и единороги; аляскинские маламуты; гибкий хорек; роскошные голуби; эксклюзивные фокусы, иллюзии. Специально только для вас выступят артисты из г.Москвы со смешной обезьяной и разноцветными попугаями; студенты Пекинского международного колледжа искусств, поколение «NEXT III», а также артисты и балет Бриллиантового цирка — все это делает «Снежную королеву» настоящей ожившей сказкой.

Возрастное ограничение: 0+

Касса: Сахацирк

Дата: с 27 декабря по 13 января

Время: 15:00ч.

Стоимость билетов: 600 руб., 700 руб., 800 руб.

Место: Государственный цирк РС(Я) им. Марфы и Сергея Расторгуевых

Справки по телефонам: 735-537, 42-95-68.