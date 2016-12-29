Новогодний праздник коррекционной школы украсили добрые партнеры

Уходящий 2016 год был для всех школ республики Годом дополнительного образования, поэтому были созданы все условия для того, чтобы обобщить опыт и осмыслить новые веяния.

Для Республиканской общеобразовательной школы-интернат первого вида уходящий год знаменателен еще и тем, что ровно 65 лет тому назад она была открыта как единственная в республике общеобразовательная школа – интернат для детей инвалидов по слуху.



Приходя в школу маленькими детьми из разных улусов республики, не умеющими ни читать, ни писать, дети к окончанию школы обретают не только знания, умения и навыки, выбирают будущую профессию, но и успешно социализируются, становясь активными членами общества. Учителями и воспитателями школы созданы все условия для всестороннего развития учащихся, их способностей и таланта.



На днях в школе состоялся самый долгожданный новогодний праздник, на котором традиционно царили детский смех, радость и восторг. Лучшие учащиеся награждены Грамотой директора школы и подарками. А сами дети подготовили любимые танцы, песни, интересные сценки, ведь не зря работают в школе кружки, развивающие эстетический вкус, чувство ритма и даже пение с помощью жестов. Удивительный мир детей, слышащих сердцем, всегда поражает своей глубиной, трогательностью и особой любовью к жизни.

Нынче праздник был необычен и не остался без внимания партнеров школы. Уже второй год подряд Попечительский Совет школы, возглавляемый председателем Федерации профсоюзов республики Николаем ДЕГТЯРЕВЫМ, вручает именные стипендии отличившимся учащимся. В этом году стипендиатами стали: Дима ДАВЫДОВ, Алеша ПОПОВ, Алеша ВАСИЛЬЕВ, Юра ПАВЛОВ, Сандра БИКТИМИРОВА и Валя ЗАИГРАЕВА.

Неожиданным сюрпризом для детей стали и новогодние открытки с поздравлениями и подарками от сенатора Совета Федерации Вячеслава ШТЫРОВА. Не остались в стороне и спонсоры школы, подарившие детям море радости, сюрпризов и подарков. Это ГУП «Комдрагметал», ФАПК «Якутия», ООО «Книжный маркет», магазин «Joi».



Желаем Всем партнерам школы добра, успехов в работе, счастья и удачи во всем! Пусть Ваше доброе сердце и добрые дела ради детей оберегают Вас! С Новым, 2017 годом!

Источник: Пресс служба школы